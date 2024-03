Líder da Premier League tem apenas 18% de chance de ser campeão, segundo jornal

Declan Rice e Havertz (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 12:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes da partida entre Manchester City e Arsenal, na reta final do Campeonato Inglês, o jornal inglês (Sky Sports) divulgou estatísticas demonstrando que os Gunners possuem apenas 18% de chance de conquistar o título, mesmo liderando a competição.

As equipes irão se enfrentar neste domingo (31), na corrida pelo título, Os Citizens ocupam o terceiro do lugar com apenas um ponto de diferença dos dois primeiros colocados. Apesar de empatados na pontuação, os Gunners só possuem o saldo de gols para distanciar do Liverpool, outro time na busca do campeonato.

De acordo com a Sky Sports, a razão para a baixa porcentagem é a queda de rendimento do Arsenal na reta final da temporada passada, onde a equipe londrina também liderava o campeonato, mas o Manchester City conseguiu alcançar o primeiro lugar e conquistar a terceira Premier League consecutiva. Dependendo do resultado no domingo, o Liverpool pode se beneficiar com o confronto direto das equipes e vencer a corrida dos ingleses.

As odds da Lance! Betting para o City ser campeão da liga é 2,20, enquanto Liverpool e Arsenal passam de 3.