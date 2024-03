Palmeiras ou Novorizontino? Torcida do Santos ‘escolhe’ adversário para final do Paulistão

Santos e Palmeiras se enfrentaram na fase de grupos do Paulista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 08:49 • Santos (SP)

O Santos é o primeiro finalista do Paulistão 2024. Após derrotar o Red Bull Bragantino na noite de quarta-feira (27), o Peixe garantiu seu lugar na decisão e aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e Novorizontino, que jogam nesta quinta-feira (28). Enquanto o adversário não é definido, o Lance! perguntou à torcida santista quem ela prefere enfrentar.

Em enquete realizada no canal de Whatsapp Lance! Santos, os torcedores do Alvinegro Praiano escolheram o Verdão como oponente na final do Paulista. Cerca de 54% dos votantes preferem encarar o rival ao decidir o estadual contra o Novorizontino.

Já no Instagram, a opinião da torcida do Santos parece ser a mesma. Em postagem com o mesmo questionamento, sobre qual o adversário preferido para a final do Paulistão, a grande maioria dos comentários foi apontando o Palmeiras como a escolha. Você pode participar e deixar seu ponto de vista no post abaixo.

Na fase de grupos do Paulistão, o Santos enfrentou Palmeiras e Novorizontino e saiu derrotado de ambos os confrontos. O rival venceu o Peixe por 2 a 1 no Allianz Parque, na terceira rodada do estadual; na nona o Alvinegro Praiano recebeu o Tigre do Vale na Vila Belmiro e perdeu pelo mesmo placar. O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista acontece no domingo (31), ainda sem horário definido.

