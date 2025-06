Cristiano Ronaldo está muito próximo de definir seu futuro no Al-Nassr

De acordo com informações de Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo está a um passo de aceitar a proposta do Al-Nassr e renovar com o time saudita. Com contrato se encerrando no dia 30 deste mês, o português tem poucos dias para definir seu futuro antes de ficar sem clube.

O jornalista italiano afirma que restam apenas os detalhes formais para a assinatura do novo contrato, que pode ser de mais um ou dois anos, com uma possibilidade real de ser até 2027, se Cristiano Ronaldo aceitar.

Nas últimas semanas, o craque recebeu inúmeras propostas de clubes que estão disputando o Mundial de Clubes, inclusive vindas do Brasil, mas o desfecho não foi positivo para nenhuma das equipes que o queria. Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de disputar sua última Copa do Mundo, que acontece no ano que vem, e quer se manter em um campeonato competitivo até lá.

Após a final da Nations League, Cristiano Ronaldo já havia falado sobre seu futuro, afirmando sua vontade de permanecer no Al Nassr.

— Futuro? Não vai mudar nada. Al Nassr, sim — disse o jogador, na zona mista do estádio e reproduzida pelos principais jornais portugueses

Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, anuncia demissão de técnico

Para aceitar a proposta do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo fez uma série de exigências internas. Fato é que, na manhã desta quarta-feira (25), o clube anunciou a saída do técnico Stefano Pioli. O italiano de 58 anos estava no comando da equipe saudita desde setembro de 2024.

Apesar do contrato válido até 2027, Pioli não teve uma passagem memorável no comando do Al-Nassr. Em ano sem títulos, o clube também não alcançou vaga na próxima Champions League da Ásia, uma vez que terminou o Campeonato Saudita em terceiro lugar, atrás de Al-Ittihad e Al-Hilal. Pela competição continental desta temporada, o time foi eliminado na semifinal para o Kawasaki Frontale, do Japão, em derrota por 3 a 2. À beira do campo, ele dirigiu a equipe em 44 oportunidades, com 28 vitórias, sete empates e nove derrotas — 67 gols marcados e sete sofridos.

