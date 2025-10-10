Jorge Jesus se rende a CR7: “Fora do normal fisicamente”

Cristiano é segundo mais rápido no time aos 40 anos, com números de desempenho impressionantes.

Mais uma vez, Jorge Jesus se rendeu a Cristiano Ronaldo e não conteve os elogios ao capitão do Al-Nassr e da seleção de Portugal durante o Portugal Football Summit, em Lisboa. Além de destacar a parte física, inclusive com números, o treinador afirmou que CR7 é "muito inteligente" e tratou de toda disciplina fora de campo de um dos maiores jogadores da história do futebol.

Inicialmente, Jorge Jesus abordou a falta de conhecimento aprofundado do que Cristiano Ronaldo é a nível geral:

"Ninguém tem noção do que é este homem no mundo. Ele é a bandeira de Portugal [...] Só o conhecemos ao trabalhar com ele. Conhecemos como jogador, mas não temos conhecimento profundo. Conhecemos o Cristiano como jogador, ouvimos falar muita coisa dele, mas não temos um conhecimento profundo", começou por dizer o treinador.

Em relação à questão física especificamente, Jorge Jesus revelou até números para ilustrar o condicionamento de CR7:

"Só para entenderem um pouco, o Cristiano, com 40 anos, é o segundo jogador mais rápido da minha equipe e o terceiro com mais piques acima de 25km/h. É uma coisa fora do normal, fisicamente", afirmou JJ.

Por fim, Jesus destacou a inteligência de Cristiano Ronaldo para gerir a si próprio e a vida extra-campo:

"Como pessoa, além do futebol, é um homem muito inteligente, não é só saber jogar futebol, sabe muito além do futebol. Ele só tem um objetivo, é um jogador que se conhece, conhece o corpo dele, e quando estamos a treinar algum exercício de mais intensidade, ele está no limite, e é um jogador que raramente de lesiona, porque sabe se controlar. Sabe controlar a vida dele fora do futebol", finalizou o técnico português.

Cristiano Ronaldo volta a campo neste sábado (11), em Portugal x Irlanda (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

Números de CR7 em 25/26 e contagem regressiva

Cristiano Ronaldo começou a nova temporada como é o seu costume: com média de um gol por jogo. Em oito partidas, contando Al-Nassr e seleção, CR7 marcou oito vezes, além de ter contribuído com uma assistência. Dessa forma, o lendário atacante está a 54 gols do milésimo tento oficial na carreira e a apenas nove de completar 150 bolas nas redes por Portugal.

As contagens regressivas podem cair ainda mais nos próximos dias, já que a seleção portuguesa enfrenta Irlanda e Hungria pelas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2026, com ambos os jogos marcados no Estádio José Alvalade.

