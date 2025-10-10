Durante o Portugal Football Globes, evento que enaltece personalidades portuguesas que possuem feitos expressivos no esporte, Cristiano Ronaldo recebeu o Globo Prestígio por ser o capitão da Seleção. Durante o discurso, o atacante admitiu ter usado IA para auxiliá-lo no momento de agradecimento pelo troféu.

A inteligência artificial usada pelo craque do Al-Nassr foi a Perplexity, que realiza buscas na web em tempo real e fornece respostas diretas rapidamente. O astro ainda brincou com a situação e disse ter pensado que poderia ser um prêmio de fim de carreira

— Tenho que confessar que, nesta tarde, eu estava na mesa pensando no que iria dizer neste discurso. Pensei: ‘O que é um Prêmio Prestígio?’ Fiquei imaginando se era um prêmio de fim de carreira

Na sequência, o capitão da Seleção comentou sobre o uso da inteligência artificial — Fiquei um pouco nervoso e pensei: ‘Não pode ser’. Então fiz uma pesquisa na Perplexity — se você não conhece, procure saber o que é — e tive uma ajudinha.

Durante os últimos anos, o uso da IA tem auxiliado atletas não apenas fora de campo, como no caso do craque português, mas também dentro das quatro linhas. Recentemente, o ex-jogador do Manchester United Demetri Mitchell revelou que usou inteligência artificial para negociar seu novo vínculo.

Em entrevista ao podcast "From My Left", ele revelou que negociou sua ida ao Leyton Orient, da terceira divisão inglesa, com o ChatGPT.

— O Leyton Oriente me enviou a oferta e usei o Chat GPT para perguntar como deveria negociar e o que deveria dizer. Eu disse: "Isso é o que ganhei na temporada passada. Terei que me mudar para Londres, qual é o custo de vida? Minha esposa e meu filho irão comigo". Senti que valia um pouco mais, mas não queria dizer: "Acho que é isso que mereço.

Inteligência Artificial no futebol

Além dos casos de Cristiano Ronaldo e do ex-Manchester United, Luiz Gustavo, atualmente no São Paulo, é cofundador do CUJU, aplicativo alemão de inteligência artificial que utiliza a tecnologia para captar novos talentos no futebol brasileiro.

Acredito que o CUJU seja uma plataforma transformadora, um programa capaz de mudar vidas e ajudar a formar novos jogadores para o futebol. O aplicativo, de forma justa, proporciona as mesmas oportunidades para os garotos, além de estimular a competitividade. É um suporte extremamente importante para quem quer começar no futebol profissional, chamar a atenção de novos clubes e construir uma trajetória vitoriosa — afirma o jogador, que já foi campeão da Champions League, do Campeonato Alemão, da Supercopa da Alemanha, entre outros títulos pelo Bayern de Munique, além de ter passagens pela Seleção Brasileira.