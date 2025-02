Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, voltou a falar sobre uma possível chegada de Mohamed Salah ao mundo árabe. O craque do Liverpool tem contrato expirando ao final da temporada 2024-25 e pode deixar o futebol inglês rumo ao Oriente Médio.

Conforme descrito pelo próprio jogador, não houve aproximação da diretoria dos Reds por uma extensão do vínculo, e as chances de findar o ciclo se elevam com o passar do tempo. Segundo o comandante português, a aquisição do "Egyptian King" seria positiva para seu clube.

Eu adoraria ter Salah no Al-Hilal. O estilo de jogo dele cabe perfeitamente na equipe hoje.

A intenção dos mandatários da equipe saudita era confirmar o interesse já na janela de janeiro. Entretanto, houve paciência para cercar a situação, visto que o jogador ainda aguarda um possível acordo para a permanência em Merseyside.

Caso o movimento venha a se concretizar para 2025-26, Mohamed assumiria o papel de astro da equipe, que ficou vago com a saída de Neymar. O brasileiro foi a contratação mais badalada do clube durante o período de aportes, deixando o Paris Saint-Germain para dar continuidade ao projeto. Entretanto, seguidas lesões prejudicaram sua sequência: em um ano e meio, foram apenas sete jogos, o que facilitou a rescisão contratual para o retorno ao Santos, clube que o revelou.

Salah despertou o interesse de Jorge Jesus e pode reforçar o Al-Hilal (Foto: Paul Ellis/AFP)

👀 Interesse de Jorge Jesus em Salah é justificado

Mohamed Salah vive uma temporada mágica com a camisa do Liverpool. São 27 gols e 19 assistências em 35 jogos, somando todas as competições. O momento levou a uma sequência de recordes quebrados na Premier League: foi o atleta mais rápido a alcançar um "duplo-duplo" de tentos e passes para gol, além de alcançar a sua temporada mais solidária, com 14 assistências - ainda em fevereiro.