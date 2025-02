Vini Jr pode estar próximo de uma definição de seu futuro no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "As", o brasileiro precificou sua renovação com o clube, e os mandatários estudam as possibilidades para formalizar a proposta nas próximas semanas pela permanência do atacante.

O alarme soou em Valdebebas após fontes informarem que clubes da Arábia Saudita observavam a situação do camisa 7 para também realizar aproximações, impulsionados pelos aportes financeiros do Fundo de Investimento Público local. A intenção do presidente Florentino Pérez era abrir conversas com Vinícius apenas ao final de 2024-25.

O vínculo entre as partes tem duração até o fim do primeiro semestre de 2027. O acordo havia sido acertado ainda em 2022, e veio a público apenas um ano depois. A multa rescisória está avaliada em um bilhão de euros (R$ 5,98 bilhões na cotação atual). Em recente entrevista à TNT Sports, Vini abriu o jogo sobre a extensão contratual.

- É muito emocionante poder abrir conversas com o Madrid sobre minha renovação. Meu contrato atual vai até 2027, mas sempre falei que quero jogar aqui por muito tempo, fazer história e receber o carinho da torcida. Se Deus quiser, nos próximos dias, as negociações serão resolvidas para que eu possa ficar aqui por muito tempo - afirmou o ex-Flamengo.

Na temporada atual, Vinícius segue protagonizando bons momentos pelo Real. São 31 jogos, com 17 gols que contribuíram para a arrancada rumo à liderança de La Liga, além de já ter ajudado na conquista da Supercopa da Europa, ainda nos primeiros jogos da jornada, diante da Atalanta, e no Mundial de Clubes, em passeio diante do Pachuca-MEX.

🔰 Números de Vini Jr pelo Real Madrid na temporada

⚽ 31 jogos

⌛ 2.511 minutos em campo

🥅 17 gols

📤 10 assistências

✅ 21 vitórias

🟰 5 empates

❌ 5 derrotas