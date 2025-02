Salah brilha, mas Liverpool sofre empate do Everton no fim; clássico termina com briga

O Liverpool empatou com o Everton em 2 a 2, nesta quarta-feira (12), com show de Mohamed Salah. O jogo foi válido pela décima quinta rodada da Premier League, no estádio Goodison Park, Inglaterra. Os gols da partida foram marcados por Mac Allister e Salah, para os visitantes, Beto e Tarkowski, para os donos da casa. A briga após o empate roubou a cena da partida no final.

Salah fez mais uma partida de Bola de Ouro pelo Liverpool, mas o Everton empatou no fim

O jogo começou eletrizado. Antes dos 15 primeiros minutos os dois times já tinham balançado as redes. Quem abriu o placar foi o Everton, que pegou a zaga do Liverpool desatenta e viu Beto ficar cara a cara com Alisson para marcar. Logo depois, Salah mostrou porque está na corrida pela Bola de Ouro e colocou a bola na cabeça de Mac Allister. 1 a 1 no fim do primeiro tempo.

A segunda etapa mostrava que um gol poderia sair a qualquer momento para qualquer um dos lados. Mais uma vez ele, Mohamed Salah, parecia se levantar como o grande salvador do Liverpool no clássico após desempatar a partida. Mas, no apagar das luzes, com revisão do VAR, Tarkowski deixou tudo igual no último confronto dos dois times no histórico estádio Goodison Park.

Após o empate, com o jogo finalizado, o calor da comemoração dos torcedores e jogadores do Everton com o empate heróico deu lugar ao famoso momento de "cenas lamentáveis". Doucouré inflamou os ânimos quando foi em direção aos torcedores dos Reds para provocar. Revoltado com o gesto, Curtis Jones partiu para cima do jogador do Everton. Depois disso, o campo virou um confusão generalizada.

Com o resultado, o Liverpool perde a chance de ampliar sua vantagem em três pontos do Arsenal e dar um largo passo rumo ao título da Premier League. O Everton, por outro lado, segue olhando mais para baixo da tabela. Neste momento, com 27 pontos, o time está a dez da zona de rebaixamento.