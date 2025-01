Fora de mais uma partida, veja quanto Neymar custa por toque na bola ao Al-Hilal

Fora de mais uma partida, Neymar transferiu-se para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em junho de 2023, após sua saída do Paris Saint-Germain. A mudança foi marcada por uma oferta salarial financeiramente significativa do clube saudita.

No entanto, atleta participou de apenas dois jogos na Champions da Ásia, totalizando 42 minutos em campo e 45 toques na bola. Essa limitação levanta questões sobre o retorno do investimento feito pelo Al-Hilal, considerando o alto salário do jogador.

Inicialmente, uma lesão no joelho, ocorrida durante um jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em outubro de 2023, restringiu sua atuação pelo Al-Hilal em 2024. A expectativa de recuperação para essa contusão, porém, é de 8 a 12 meses. O craque brasileiro até voltou a entrar em campo, mas logo sentiu nova lesão na coxa e saiu do jogo.

Segundo o 'Footmercato', o custo de cada minuto de Neymar em campo em 2024 foi de aproximadamente 2,4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), e cada toque na bola custou cerca de 1,12 milhão de euros (aproximadamente R$ 7 milhões).

Assim como na última partida contra o Al-Ittihad, Neymar ficou do fora do confronto contra o Al-Orobah. Mais uma vez o brasileiro sequer no banco ficou. Por sua vez, a equipe não divulgou a razão da ausência do jogador.

Neymar pode estar de saída do Al-Hilal

Segundo publicado o portal "The Athletic" nesta terça-feira (7), Neymar não seguirá no Al-Hilal após o fim do vínculo, que se encerra em junho deste ano. Ademais, de acordo com o site "Uol", o clube saudita não irá inscrever o brasileiro para a sequência do campeonato nacional. Com a eliminação na Copa do Rei, restaria apenas a Champions League da Ásia para o camisa 10 atuar pela equipe.

