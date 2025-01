Quem é Maju Mazalli, suposto atual affair de Vini.Jr?

A influenciadora digital Maju Mazalli, famosa por sua participação na segunda temporada do reality show "De Férias com o Ex Brasil", reacendeu os rumores de um possível relacionamento com Vini Jr., atacante do Real Madrid. Um foto dos dois no celular da influenciadora acabou vazando e pôs fogo de vez nas teorias dos fãs do casal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conheça Maju Mazalli

A influenciadora, natural de Marília, São Paulo, ganhou notoriedade em 2017 e desde então se estabeleceu como influenciadora digital, acumulando mais de 980 mil seguidores. Em 2023, ela retornou às telas na versão "diretoria" do "De Férias com o Ex Brasil", reunindo ex-participantes em uma nova edição.

➡️Final entre Real Madrid e Barcelona tem duelo a parte entre Vini Jr e Raphinha

Caso antigo

Maju Mazalli e Vini Jr. tiveram um relacionamento anterior entre 2019 e 2021. A reaproximação foi notada em junho do ano passado, evidenciada pela presença de Maju na final da Liga dos Campeões na Inglaterra e por fotos compartilhadas na residência do jogador. Em outubro, Vini Jr. promoveu uma festa íntima para Maju em sua mansão na Espanha, o que foi amplamente divulgado nas redes sociais da modelo.

continua após a publicidade

Maju Mazalli e Vini Jr. juntos na festa surpresa da influenciadora (Foto: Reprodução/Instagram)<br>

A especulação sobre o namoro se fortaleceu após Vinicius publicar uma mensagem de aniversário para Maju, desejando "saúde, felicidades e muito amor". Além disso, Maju exibiu um buquê de rosas que recebeu, aumentando as suspeitas de que seria um presente do jogador. A viagem do casal para Dubai em dezembro também contribuiu para as especulações.