O Dérbi Basco tem um significado especial para Jon Martín. Formado na Real Sociedad desde os 12 anos, o zagueiro conhece de perto a dimensão do confronto com o Athletic Bilbao e a importância da partida para os torcedores. Às vésperas do clássico deste domingo (1º), em San Mamés, o defensor destacou a maneira como os jogadores vivem a rivalidade e a motivação para buscar a vitória fora de casa.

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Nesta sexta-feira (30), o Lance!, a convite da LaLiga, participou da coletiva de imprensa pré-jogo, na qual Jon Martín falou sobre a expectativa para o confronto e a relação construída com a Real Sociedad ao longo dos anos.

— Estamos com muita vontade de que chegue domingo. Já começamos a preparar o dérbi, a equipe está confiante, com muita motivação, e estamos todos preparados — afirmou o jogador.

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Para o zagueiro, os clássicos entre as equipes carregam uma atmosfera própria. A rivalidade, segundo ele, é vivida com intensidade, mas sem deixar de lado o respeito entre os clubes e seus torcedores.

— Os dérbis são jogos especiais, que se vivem com muito sentimento. Já tive a oportunidade de disputar vários e queremos ganhar na casa do Athletic. É uma rivalidade saudável, e acho que as pessoas deveriam ter a oportunidade de viver esse ambiente, seja em Anoeta ou em San Mamés — declarou.

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Formação na Real Sociedad aumenta identificação com o clássico

A ligação de Jon Martín com a Real Sociedad começou ainda na infância. O defensor chegou a Zubieta, centro de formação do clube, aos 12 anos e passou pelas categorias de base antes de alcançar a equipe principal. Por isso, considera que disputar o Dérbi Basco tem um significado ainda maior.

— Quando você é formado no clube, vive esses jogos com ainda mais paixão. É algo que sente de uma maneira especial — explicou.

O zagueiro também destacou o trabalho desenvolvido pela Real Sociedad na formação de jogadores. Segundo ele, o processo começa cedo e permite que os jovens avancem gradualmente até o futebol profissional. O desempenho da equipe principal e do Sanse, time B que disputa a Segunda División, é apontado por Martín como reflexo desse trabalho.

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— O clube faz um grande trabalho desde as categorias mais jovens. Os jogadores chegam com 12 anos e vão evoluindo passo a passo. Isso pode ser visto tanto na equipe principal quanto no Sanse — comentou.

Jon Martín destaca confiança do treinador e identificação com o clube

A evolução do defensor também passa pela relação com o treinador Imanol Alguacil. Jon Martín afirmou estar satisfeito com o trabalho do técnico e ressaltou a identidade de jogo da equipe, marcada pela coragem para assumir riscos e pela confiança nos jogadores mais jovens.

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— Desde que cheguei, estou muito feliz. Temos uma identidade de equipe corajosa, que gosta de assumir riscos. O treinador é próximo dos jogadores e transmite confiança aos jovens — disse.

A identificação com a Real Sociedad também foi tema da coletiva diante dos rumores sobre o interesse de outros clubes. Jon Martín evitou alimentar especulações e reforçou que seu foco está na equipe que o formou.

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— Esta é a minha casa. Estou aqui desde os 12 anos e quero estar aqui. Tenho tudo de que preciso para jogar e continuar evoluindo. Fico feliz com os elogios e com o interesse, mas meu foco está na Real Sociedad — afirmou.

Zubimendi, Kubo e Karrikaburu: Jon Martín comenta companheiros

O defensor também falou sobre o potencial de Take Kubo, destacando a qualidade do japonês e a importância de aproveitar as oportunidades recebidas. Sobre Jon Karrikaburu, que atua pelo Sanse, Martín ressaltou as qualidades do atacante e respeitou o processo de desenvolvimento do companheiro.

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— A qualidade e o potencial do Take são evidentes. Ele está aproveitando as oportunidades. O Karrikaburu é uma boa pessoa e um bom jogador. Cada um tem seu próprio caminho, e ele está fazendo um bom trabalho no Sanse. Podemos vê-lo na equipe principal em breve — avaliou.

Família acompanha trajetória do zagueiro

A família também tem papel importante na carreira de Jon Martín. O jogador destacou a presença do pai, que também teve experiência no futebol e é uma de suas principais referências fora de campo. Além de acompanhar os jogos, ele costuma aconselhar o defensor durante a trajetória profissional.

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— Meu pai é um pilar para mim. Ele também jogou futebol, me dá conselhos e não perde uma partida. O que ele sempre me diz é para manter a calma e continuar trabalhando — contou.

Real Sociedad terá desafio em San Mamés

Além da rivalidade regional, o clássico representa mais um compromisso importante para a Real Sociedad na temporada. Jon Martín reconheceu a dificuldade de enfrentar o Athletic Bilbao em San Mamés, mas reforçou a confiança do elenco para buscar o resultado positivo.

O zagueiro também comentou a expectativa pela Supercopa, competição para a qual a Real Sociedad garantiu vaga após conquistar a Copa do Rei na temporada passada. Apesar de ainda faltar tempo para a disputa, o defensor vê a possibilidade de brigar por mais um título como uma motivação para o grupo.

— Ainda falta algum tempo, mas é uma oportunidade de conquistar outro troféu. Vamos dar tudo, com muita motivação e confiança — concluiu.

Antes disso, porém, a atenção está voltada para o Dérbi Basco. Neste domingo (1º), a Real Sociedad visita o Athletic Bilbao em San Mamés, em mais um capítulo de uma das rivalidades mais tradicionais do futebol espanhol.