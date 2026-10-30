Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cria do Atlético, Alisson abre o coração após primeira convocação para a Seleção Brasileira

Atacante é o destaque Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/10/2026 11:06
Favorite o Lance! no Google
Alisson santana (reprodução Shakthar)
Alisson santana (reprodução Shakthar)
Ver Resumo da matéria por IA
O atacante Alisson vive um momento especial na carreira. Revelado pelo Atlético, o jogador é um dos destaques do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o bom desempenho no futebol europeu rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante Alisson vive um momento especial na carreira. Revelado pelo Atlético, o jogador é um dos destaques do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o bom desempenho no futebol europeu rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.

Após receber o chamado, Alisson abriu o coração e relembrou o início de sua trajetória no futebol, os sonhos que tinha ainda na infância e as conquistas alcançadas ao longo da carreira.

continua após a publicidade

— Quando eu saí de casa tão novo para tentar ser jogador de futebol, eu sonhei com esse momento. Mas não só com esse… Eu tinha o sonho de virar jogador e virei. Eu tinha o sonho de fazer um gol pelo profissional e ouvir a torcida gritar o meu nome, e consegui isso lá no Galo. Eu tinha o sonho de jogar na Europa e ser reconhecido no meu clube, e posso dizer que realizo isso todos os dias no Shakhtar. Eu tinha também o sonho de um dia disputar um jogo de Champions League com aqueles caras que eu via na TV e jogava no videogame, e hoje estou no meio deles, pisando no Stamford Bridge, no San Siro.

O atacante também destacou a emoção de realizar outro grande objetivo da carreira: vestir a camisa da Seleção Brasileira. Para Alisson, a convocação ainda é difícil de assimilar.

continua após a publicidade

— Claro que eu tinha o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira também na categoria profissional, e hoje esse dia chegou! A ficha ainda não caiu, mas posso dizer que estou muito feliz, de uma forma que não consigo entender muito bem ainda e muito menos expressar em palavras.

Por fim, o jogador falou sobre o significado do momento para sua trajetória e para as pessoas que o acompanharam desde o início. Alisson também demonstrou gratidão pela oportunidade e projetou os próximos passos com a camisa amarelinha.

continua após a publicidade

— Tudo em minha carreira tem sido especial para mim, para minha família e para todos aqueles que estão à minha volta. Passo a passo, no tempo Dele. E hoje só consigo sentir gratidão e alegria no meu coração. Bora realizar mais esse sonho de vida com muita garra, muita determinação e muita ambição de representar bem a camisa mais pesada do mundo, porque, sim, nós ainda somos o país do futebol!

— Só tenho a agradecer a Deus por tudo que faz em minha vida e por ter me capacitado para alcançar esse momento único! Que seja só o início de uma trajetória abençoada com a Amarelinha! Aqui é o Brasil!

continua após a publicidade
Alisson, jogador do Shakhtar Donetsk, com a camisa laranja e listras pretas, número 30, ergue as mãos em celebração.Shak

Alisson pelo Atlético

Destaque nas categorias de base do Atlético, Alisson foi integrado ao elenco profissional em 2023. Com a camisa alvinegra, o atacante disputou 42 partidas, marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. Pelo Galo, conquistou os Campeonatos Mineiros de 2024 e 2025.

O desempenho do jovem chamou a atenção do futebol europeu, e o Shakhtar Donetsk acertou sua contratação no início de 2025. Desde então, Alisson vem ganhando protagonismo na equipe ucraniana, com atuações que contribuíram para sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira principal.

continua após a publicidade
Alisson, atacante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
Alisson, atacante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Félix - Benfica

Futebol Internacional

Benfica lidera ranking mundial de categorias de base e mercado

Há 6 minutos
Hansi-Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League

Futebol Internacional

Após derrotas, técnico do Barcelona manterá modelo de jogo

Há 41 minutos
Raphinha comemoração

Futebol Internacional

Flick pede redução dos minutos de Raphinha na Seleção

Há 1 hora
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Alavés

Onde Assistir

Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Borussia Dortmund

Onde Assistir

Bayern Munique x Dortmund: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Premier League 2026/2027 - Manchester City x Brighton & Hove Albion

Onde Assistir

Manchester City x Brighton: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Mais LANCE!
Premier League 2026/2027 - Chelsea x Manchester United

Chelsea x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Craque do Barcelona comentou sobre contato rubro-negro (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

Cristiano Ronaldo celebra gol pelo All Nassr

Segundo IA, gol mil de Cristiano Ronaldo acontecerá em março

Equipe do Senegal comemorando vitória da Copa Africana de Nações.

CAF confirma Copa Africana de Nações a cada dois anos; entenda

Homem de terno em coletiva de imprensa de convocação, com logotipos de patrocinadores ao fundo.

Ancelotti convocou: e agora? Veja o roteiro da Seleção até o fim de 2026

Seleção feminina da Alemanha se abraça em amistoso internacional de novembro contra o Peru.

Alemanha confirma amistoso contra o Peru no Rio antes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

Douglas Santos ganha respaldo de Ancelotti e reforça espaço na Seleção Brasileira

Bola oficial da final da Libertadores 2026, com logotipo da competição e marca Puma, em estádio.

Bola da final da Libertadores é revelada; veja fotos

Boca Juniors vence o River Plate e garante vaga na Libertadores. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Boca Juniors joga por vaga na Libertadores contra o River Plate

FBL-ITA-SERIEA-MILAN-INTER

Jornalista da ESPN vê equilíbrio entre Milan e Inter: 'Favoritismo é pequeno'

Natan disputa bola em jogo entre Betis e Levante, pela La Liga

Ex-Flamengo vira alvo do Barcelona em janela de transferências

Cristiano Ronaldo sorrindo, vestindo uniforme amarelo com listras pretas nos ombros, em partida de futebol.

Após gol anulado, Cristiano Ronaldo faz hat-trick e fica perto do milésimo gol

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Ancelotti vê lado positivo em poucos minutos de Estêvão e Endrick: 'Chegam frescos'