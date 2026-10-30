Cria do Atlético, Alisson abre o coração após primeira convocação para a Seleção Brasileira

O atacante Alisson vive um momento especial na carreira. Revelado pelo Atlético, o jogador é um dos destaques do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o bom desempenho no futebol europeu rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.

Após receber o chamado, Alisson abriu o coração e relembrou o início de sua trajetória no futebol, os sonhos que tinha ainda na infância e as conquistas alcançadas ao longo da carreira.

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— Quando eu saí de casa tão novo para tentar ser jogador de futebol, eu sonhei com esse momento. Mas não só com esse… Eu tinha o sonho de virar jogador e virei. Eu tinha o sonho de fazer um gol pelo profissional e ouvir a torcida gritar o meu nome, e consegui isso lá no Galo. Eu tinha o sonho de jogar na Europa e ser reconhecido no meu clube, e posso dizer que realizo isso todos os dias no Shakhtar. Eu tinha também o sonho de um dia disputar um jogo de Champions League com aqueles caras que eu via na TV e jogava no videogame, e hoje estou no meio deles, pisando no Stamford Bridge, no San Siro.

O atacante também destacou a emoção de realizar outro grande objetivo da carreira: vestir a camisa da Seleção Brasileira. Para Alisson, a convocação ainda é difícil de assimilar.

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— Claro que eu tinha o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira também na categoria profissional, e hoje esse dia chegou! A ficha ainda não caiu, mas posso dizer que estou muito feliz, de uma forma que não consigo entender muito bem ainda e muito menos expressar em palavras.

Por fim, o jogador falou sobre o significado do momento para sua trajetória e para as pessoas que o acompanharam desde o início. Alisson também demonstrou gratidão pela oportunidade e projetou os próximos passos com a camisa amarelinha.

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— Tudo em minha carreira tem sido especial para mim, para minha família e para todos aqueles que estão à minha volta. Passo a passo, no tempo Dele. E hoje só consigo sentir gratidão e alegria no meu coração. Bora realizar mais esse sonho de vida com muita garra, muita determinação e muita ambição de representar bem a camisa mais pesada do mundo, porque, sim, nós ainda somos o país do futebol!

— Só tenho a agradecer a Deus por tudo que faz em minha vida e por ter me capacitado para alcançar esse momento único! Que seja só o início de uma trajetória abençoada com a Amarelinha! Aqui é o Brasil!

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Alisson pelo Atlético

Destaque nas categorias de base do Atlético, Alisson foi integrado ao elenco profissional em 2023. Com a camisa alvinegra, o atacante disputou 42 partidas, marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. Pelo Galo, conquistou os Campeonatos Mineiros de 2024 e 2025.

O desempenho do jovem chamou a atenção do futebol europeu, e o Shakhtar Donetsk acertou sua contratação no início de 2025. Desde então, Alisson vem ganhando protagonismo na equipe ucraniana, com atuações que contribuíram para sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira principal.

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