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AFA aprova novo formato do Campeonato Argentino com 30 clubes e fim dos grupos

Torneio terá 30 rodadas, dois clássicos por ano e três campeões diferentes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 14:25
Atualizado há 1 minutos
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Disputa de bola entre Boca Juniors e River Plate. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Campeonato Argentino reúne pontos corridos, mata-mata e dois clássicos anuais (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

A Associação do Futebol Argentino (AFA) aprovou nesta quinta-feira mais uma reestruturação profunda no regulamento do Campeonato Argentino. Em nova tentativa de conciliar os anseios dos grandes clubes por um calendário mais longo com o interesse das equipes menores por torneios eliminatórios, a entidade decretou o fim da divisão dos 30 participantes em duas chaves, retomando o modelo em que todos os clubes se enfrentam.

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Pela nova regra, a competição será disputada em 30 rodadas de pontos corridos: cada participante encara os 29 adversários e disputa um segundo confronto direto exclusivo contra o seu rival histórico regional, garantindo a realização de dois clássicos por temporada.

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O formato híbrido preserva as disputas do Apertura e do Clausura por meio de playoffs. O campeonato será pausado após a 15ª rodada, momento em que os 16 melhores colocados avançam para as oitavas de final em mata-mata pelo título do Apertura. A lógica se repete da 16ª à 30ª rodada, com uma tabela zerada para esse intervalo, que definirá os classificados aos playoffs do Clausura. Em paralelo, a soma geral das 30 rodadas premiará o campeão da Liga, totalizando três troféus apenas no certame principal.

O River Plate foi o único participante a votar contra a aprovação do projeto. O clube de Núñez defendeu formalmente a redução gradual do torneio para 20 integrantes por meio de quatro rebaixamentos e dois acessos por temporada. Sem direito a voto na sessão, o Estudiantes de La Plata endossou a posição por meio de seu presidente, Juan Sebastián Verón, que se manifestou nas redes sociais em defesa de reformas mais profundas na organização do futebol local.

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O meio-campista nº 25 do River Plate, Lautaro Pereyra, e o meio-campista nº 17, do Estudiantes de Rio Cuarto, Gabriel Alanis, lutam pela bola durante a partida de futebol do torneio Clausura da Liga Profissional Argentina 2026 entre River Plate e Estudiantes de Rio Cuarto, no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Alejandro Pagni / AFP)
River Plate rejeita plano de 30 clubes e cobra calendário reduzido na Argentina (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

O sistema de rebaixamento permanece inalterado, com duas equipes caindo por ano: a última colocada na tabela geral acumulada e outra definida pelo sistema de média de pontos (promedios) das últimas três temporadas. As vagas na Libertadores e na Copa Sul-Americana seguirão a classificação da tabela geral de 30 rodadas.

Com o novo modelo, o futebol argentino amplia para oito o número de títulos nacionais em disputa no ano civil: Apertura, Clausura, Campeão Geral da Liga, Copa da Argentina, Troféu de Campeões, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional e a recém-criada Recopa de Campeões.

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