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Ex-Sport conquista primeiro título em Israel após assistência em clássico

Zagueiro brasileiro foi titular na vitória do Hapoel Tel Aviv sobre o Maccabi Tel Aviv

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 12:52
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Chico, ex-Sport Israel, celebra durante jogo de futebol pelo time vermelho contra adversário amarelo.
Chico em ação pelo Hapoel Tel Aviv (Foto: Divulgação)

O zagueiro Chico viveu uma noite especial no futebol israelense. Revelado pelo Sport, o brasileiro conquistou seu primeiro título pelo Hapoel Tel Aviv nesta quinta-feira (29), ao participar da vitória por 3 a 2 sobre o Maccabi Tel Aviv, na final da Copa Toto. Titular no clássico, o defensor de 27 anos ainda deu a assistência para o terceiro gol da equipe, que confirmou a conquista.

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A taça marca um novo capítulo na trajetória do jogador, que está em sua primeira experiência fora do Brasil. Chico chegou ao Hapoel Tel Aviv em agosto de 2025, inicialmente por empréstimo, e ganhou espaço no elenco. Em fevereiro de 2026, o clube decidiu exercer a opção de compra e garantiu a permanência do zagueiro até 2029.

Após a decisão, o brasileiro destacou a importância de conquistar seu primeiro troféu com a camisa do clube, especialmente em um clássico contra o maior rival.

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— É uma sensação muito especial. Desde que cheguei, fui muito bem recebido e procurei trabalhar bastante para conquistar meu espaço e ajudar a equipe. Ganhar o primeiro título com essa camisa, ainda mais em um clássico tão importante, é motivo de muita felicidade e orgulho. Fico feliz também por ter conseguido contribuir com uma assistência. É uma conquista que vou guardar com muito carinho. A torcida merece esse momento, assim como todos que fazem o clube acontecer no dia a dia: diretoria, comissão técnica e staff. É uma conquista de todos nós — afirmou Chico.

Ex-Sport, Chico mira novas conquistas pelo Hapoel Tel Aviv

O primeiro título também aumenta a expectativa do defensor para a sequência da temporada. Chico quer manter a regularidade e ajudar o Hapoel Tel Aviv a disputar outras competições na parte de cima da tabela.

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No Campeonato Israelense, a equipe ocupa a segunda colocação, com 19 pontos somados em oito partidas. O zagueiro destacou que o grupo pretende aproveitar o embalo da conquista para buscar novos objetivos.

— Nosso objetivo é continuar evoluindo e brigando por conquistas. Esse título é muito importante, mas sabemos que temos condições de buscar ainda mais. Quero seguir ajudando a equipe dentro de campo, mantendo uma regularidade, e trabalhar para conquistar outros títulos. Temos grandes objetivos pela frente e vamos fazer de tudo para alcançá-los — finalizou.

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Dois homens posam com troféu prateado, sorrindo; um usa boné preto e camiseta rosa, o outro polo cinza.
Chico e o seu empresário Roberto Dantas (Foto: Divulgação)

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