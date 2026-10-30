Benfica lidera ranking mundial de categorias de base e mercado

O Benfica foi eleito pelo CIES Football Observatory como o clube com a melhor categoria de base do mundo e lidera o ranking global de saldo de transferências entre as temporadas 2021/22 e 2025/26. Os dois levantamentos foram divulgados em outubro de 2026.

O clube português acumulou saldo positivo de € 346 milhões no mercado de transferências no período de cinco temporadas, segundo o CIES. A receita total com negociações chegou a € 811 milhões, enquanto os gastos com contratações somaram € 465 milhões. O desempenho coloca o Benfica à frente do LOSC Lille, segundo colocado no ranking com € 273 milhões, e do Ajax, terceiro com € 270 milhões.

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O ranking de melhores categorias de base considera três indicadores: o número de jogadores formados por cada clube que atua nas 49 ligas analisadas, o nível esportivo das competições em que esses jogadores participam e os minutos disputados ao longo do último ano. Para ser considerado formado por um clube, o atleta deve ter permanecido na equipe por pelo menos três temporadas entre os 15 e os 21 anos.

O Benfica tem 93 jogadores formados em sua base atuando nas ligas analisadas. Quatro deles defendem o próprio clube, e 14 atuam nas cinco principais ligas europeias.

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Vendas milionárias sustentam modelo do Benfica

A estratégia de identificação, desenvolvimento e valorização de talentos se traduz diretamente nos números de transferências. Entre as dez maiores vendas da história do clube, oito foram realizadas entre as temporadas 2019/20 e 2025/26. Os destaques incluem João Félix, negociado com o Atlético de Madrid por € 127,2 milhões; Enzo Fernández, transferido para o Chelsea por € 121 milhões; e Darwin Núñez, vendido ao Liverpool por € 85 milhões.

Enzo Fernández no Benfica (Foto: Divulgação / Benfica)

Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento anual de negócios no futebol que reúne times, confederações, empresas e profissionais, avalia que os resultados refletem uma abordagem estruturada. "Ganhar o prêmio de melhor categoria de base do mundo e liderar o ranking global de saldo de transferências é o reflexo de um trabalho integrado que une inteligência de mercado, metodologia de ponta e uma expertise comercial para negociar", diz.

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— Em termos esportivos, a missão principal da base é formar atletas para suprir o time principal, mas o Benfica prova que, se bem trabalhada, ela pode ser uma solução para a saúde econômica e para a competitividade de um clube a longo prazo — complementa Frota.

Claudio Fiorito, CEO da P&P Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores, entre eles o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, destaca que o caso do Benfica ilustra a relação entre formação e estratégia institucional. "Identificar talentos, desenvolver suas capacidades e planejar os próximos passos da carreira são fatores que contribuem para a valorização dos jogadores. Em um mercado cada vez mais competitivo, o trabalho de gestão é fundamental para conciliar o desenvolvimento profissional dos atletas com os objetivos esportivos e financeiros das instituições", afirma.

Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol, aponta o desafio que acompanha o sucesso do modelo. Segundo ele, o saldo de € 346 milhões em cinco temporadas "mostra a força dessa estratégia e sua boa execução", mas o clube precisa "administrar esses recursos para sustentar a operação, financiar novos investimentos e manter a competitividade esportiva".