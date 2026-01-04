No último sábado (3), a Roma perdeu por 1 a 0 para a Atalanta, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Com uma má atuação da equipe Giallorossi, a torcida criticou o desempenho do time na partida, mas elogiou Wesley, ex-Flamengo. Para um torcedor, o lateral é "o único que cria jogadas", enquanto outro complementa dizendo que "só ele é capaz de se posicionar bem no ataque".

continua após a publicidade

O jovem de 22 anos, que foi poupado e começou a partida no banco de reservas, entrou na segunda etapa e deu intensidade e velocidade ao jogo – àquela altura, a Atalanta já vencia por 1 a 0, com gol de Giorgio Scalvini, marcado logo no início do jogo. O duelo marcou o reencontro do treinador Gasperini, atualmente na Roma, com seu ex-clube.

Com o resultado, a time da capital italiana mantém 33 pontos na tabela e permanece na 5ª colocação. A Atalanta, por sua vez, alcançou os 25 pontos com a vitória e se encontra no 8° lugar. Veja alguns comentários de torcedores da Roma sobre a atuação de Wesley, ex-Flamengo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

TRADUÇÃO: "Obviamente, Dybala não é Maradona; ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele também está visivelmente cansado e fora de forma. Precisamos de pontas (e Wesley sempre foi o único capaz de se posicionar bem no ataque e criar jogadas), e de atacantes. Também acho que precisamos de um meio-campista mais competente."

continua após a publicidade

TRADUÇÃO: "[...] O time está carente porque não tem jogadores que criem jogadas no meio-campo. O ataque é péssimo, o único que cria jogadas é o Wesley."

TRADUÇÃO: "A Atalanta triunfou em casa por 1 a 0 sobre a Roma após um primeiro tempo fraco, com um gol de Scamacca, que teria feito 2 a 0, erroneamente anulado. A Roma melhorou com a entrada do brasileiro Wesley, mas não foi o suficiente, e o time de Bérgamo abriu o placar com um gol de Giorgio Scalvini."

TRADUÇÃO: "É um conceito difícil de explicar. A Roma não tem nenhum jogador de destaque, com exceção de Svilar. Koné e Soulé são excelentes jogadores, desde que estejam rodeados por outros igualmente excelentes, algo que a Roma não tem hoje, com exceção de Wesley e Ndicka. Mancini continua sendo uma incógnita para mim."