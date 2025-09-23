menu hamburguer
Joia ‘esquecida’ pelo Flamengo marca na estreia do Campeonato Italiano; veja

Meia-atacante está emprestado por uma temporada ao futebol europeu

Dia 23/09/2025
05:45
FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-PISA
imagem cameraJogadores do Pisa em comemoração de gol na partida contra o Napoli (Foto: Carlo Hermann/AFP)
O Napoli confirmou o favoritismo e venceu o Pisa por 3 a 2, na última segunda-feira (22), no Estádio Diego Armando Maradona, em confronto válido pela quarta rodada da Serie A. O triunfo, contudo, foi mais difícil do que o previsto diante da equipe recém-promovida à elite italiana. A partida marcou a estreia de Lorran, emprestado pelo Flamengo, que iniciou com o pé direito ao anotar o segundo gol da equipe toscana.

Como foi a partida? ⚽

Os anfitriões dominaram a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, mas sem criar chances claras até os 39 minutos, quando um chute desviado de Billy Gilmour na marca da cal resultou em chance convertida. O lance marcou o primeiro tento do escocês em sua carreira por clubes. O Pisa empatou aos 15 minutos da segunda etapa, com M'Bala Nzola em cobrança de pênalti. No entanto, a reação foi contida aos 28', quando Leonardo Spinazzola recolocou o Napoli em vantagem, após finalização rasteira de fora da área, que terminou no canto direito do goleiro adversário. Aos 37', Scott McTominay encontrou Lorenzo Lucca em profundidade para ampliar o placar em chute potente. Nos acréscimos, aos 45', foi a vez Lorran dar números finais ao jogo. O brasileiro recebeu na pequena área e marcou para os visitantes. Veja a imagem do gol abaixo:

Lorran ❌ Flamengo

Em agosto de 2025, o Flamengo acertou a transferência de Lorran, por empréstimo de um ano. Pelo acordo, o clube italiano pagará 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual) ao Rubro-Negro. O contrato inclui cláusula de obrigação de compra caso o jogador atue como titular em pelo menos 50% das partidas até o fim do vínculo. Caso a meta seja alcançada, o Pisa será obrigado a desembolsar mais 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Vestindo o Manto Sagrado, Lorran disputou 36 partidas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências. Apesar dos números, o meia nunca teve sequência no time profissional. Durante o período, também enfrentou problemas extracampo que impactaram sua trajetória no clube.

Sua última atuação pelo Rubro-Negro ocorreu na final do Mundial de Clubes Sub-20, no dia 23 de agosto. Na ocasião, o Flamengo conquistou o bicampeonato ao vencer o Barcelona nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Lorran foi o autor do gol que abriu o placar e converteu sua cobrança na disputa de penalidades, que terminou em 6 a 5 para os cariocas.

COPA INTERCONTINENTAL SUB-20 2025, FLAMENGO X BARCELONA
Lorran em comemoração de gol com a camisa do Flamengo na final do Mundial de Clubes sub-20 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

