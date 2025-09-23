O Shakhtar Donetsk venceu o Zorya por 1 a 0 na segunda-feira (22), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Ucraniano desta temporada. O único gol da partida foi marcado por Isaque, jovem de 18 anos, que ainda nem deu tempo de deixar para os torcedores do Fluminense.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Isaque assumiu a responsabilidade e conduziu a jogada decisiva no terço final do campo. O meio-campista recebeu a bola, tabelou com Luca Meirelles — jogador adquirido pelo Shakhtar junto ao Santos — e finalizou com um chute cruzado de pé direito, acertando o ângulo do goleiro adversário. Ele marcou seu primeiro gol pelo clube ucraniano, conhecido por revelar jovens brasileiros, em apenas duas partidas disputadas.

Com o resultado, o Shakhtar ocupa a segunda colocação no campeonato, somando 14 pontos, mesma pontuação do líder Dynamo Kiev, que mantém a vantagem devido ao critério de desempate. Ambas as equipes disputaram seis partidas até o momento.

Isaque ❌ Fluminense

Em agosto de 2025, Isaque foi negociado por 12 milhões de euros (equivalente a R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões). À época, a transação recebeu críticas por parte da torcida tricolor devido ao valor considerado baixo em relação ao potencial do atleta, além das poucas oportunidades concedidas ao jogador durante seu curto período no time profissional. O Fluminense manteve 10% dos direitos sobre uma futura transferência do jogador.

A promessa foi promovida ao time profissional na reta final do Brasileirão de 2024, disputou 11 partidas pelo clube e enfrentou aumento da concorrência no setor com a chegada de Lucho Acosta ao grupo e a preferência do técnico Renato Gaúcho por uma formação com três volantes.

Isaque integrou uma das melhores gerações das categorias de base do Fluminense nos últimos anos, conhecida como "Esquadrilha 07". A turma, formada por jogadores nascidos em 2007, conta também com atletas como Wallace Davi e Riquelme Felipe, que compõem o elenco principal do clube nesta temporada.

