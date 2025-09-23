Leitores do Lance! opinam sobre resultados na Bola de Ouro
Ousmane Dembélé venceu o prêmio, enquanto Raphinha amargou a quinta colocação
A premiação entregue pela Revista France Football, que define o melhor jogador do mundo, foi realizada na última segunda-feira (22), e os leitores do Lance! opinaram nas escolhas na lista da Bola de Ouro. A grande não gostou da posição de um atacante brasileiro e concordou com o vencedor do prêmio de melhor da temporada 2024/25.
Dembélé Bola de Ouro
Ousmane Dembélé conquistou, pela primeira vez na carreira, o prêmio da Bola de Ouro. Em temporada mágica pelo PSG, com 37 gols e 14 assistências, em 60 jogos, o atacante francês foi protagonista da tríplice coroa dos parisienses, coroada pela conquista da Champions League, sobre a Inter de Milão, por 5 a 0.
Na opinião dos leitores do Lance!, no canal de WhatsApp de Futebol Internacional, 76,9% concordaram com a premiação do atacante francês, que desbancou Lamine Yamal, do Barcelona, e Vitinha, também do PSG. Já os outros 23,1% discordaram que a Bola de Ouro foi dada a Dembélé.
Raphinha fora do Top-3
A maior surpresa da premiação foi a posição de Raphinha, que amargou a quinta colocação, após ser um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro. Mesmo com números superiores a Lamine Yamal, companheiro de Barcelona, o brasileiro ficou de fora do top-3.
Com a polêmica, 68,2% dos leitores do Lance!, que participaram da enquete, discordaram da decisão dos votantes da revista. Já 21,2% concordaram com a posição e 10,6% não só discordaram, como apenas acharam que Raphinha deveria ter desbancado Dembélé e vencido o prêmio.
Top 10 da Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Raphinha (Barcelona)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
