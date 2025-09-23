menu hamburguer
Futebol Internacional

Leitores do Lance! opinam sobre resultados na Bola de Ouro

Ousmane Dembélé venceu o prêmio, enquanto Raphinha amargou a quinta colocação

ousmane-dembele-bola-de-ouro
imagem cameraOusmane Dembélé, do PSG, venceu a Bola de Ouro (Foto: Franck FIFE / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
04:45
A premiação entregue pela Revista France Football, que define o melhor jogador do mundo, foi realizada na última segunda-feira (22), e os leitores do Lance! opinaram nas escolhas na lista da Bola de Ouro. A grande não gostou da posição de um atacante brasileiro e concordou com o vencedor do prêmio de melhor da temporada 2024/25.

Dembélé Bola de Ouro

Ousmane Dembélé conquistou, pela primeira vez na carreira, o prêmio da Bola de Ouro. Em temporada mágica pelo PSG, com 37 gols e 14 assistências, em 60 jogos, o atacante francês foi protagonista da tríplice coroa dos parisienses, coroada pela conquista da Champions League, sobre a Inter de Milão, por 5 a 0.

Na opinião dos leitores do Lance!, no canal de WhatsApp de Futebol Internacional, 76,9% concordaram com a premiação do atacante francês, que desbancou Lamine Yamal, do Barcelona, e Vitinha, também do PSG. Já os outros 23,1% discordaram que a Bola de Ouro foi dada a Dembélé.

OUSMANE DEMBÉLÉ Bola de Ouro
Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Raphinha fora do Top-3

A maior surpresa da premiação foi a posição de Raphinha, que amargou a quinta colocação, após ser um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro. Mesmo com números superiores a Lamine Yamal, companheiro de Barcelona, o brasileiro ficou de fora do top-3.

Com a polêmica, 68,2% dos leitores do Lance!, que participaram da enquete, discordaram da decisão dos votantes da revista. Já 21,2% concordaram com a posição e 10,6% não só discordaram, como apenas acharam que Raphinha deveria ter desbancado Dembélé e vencido o prêmio.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Top 10 da Bola de Ouro

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Lamine Yamal (Barcelona)
  3. Vitinha (PSG)
  4. Mohamed Salah (Liverpool)
  5. Raphinha (Barcelona)
  6. Achraf Hakimi (PSG)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  8. Cole Palmer (Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  10. Nuno Mendes (PSG)

