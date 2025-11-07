Boca Juniors x River Plate: ESPN exibe clássico argentino com exclusividade

O futebol argentino vai parar neste domingo (9) com mais uma edição do Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, às 16h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Torneio Clausura. O duelo, decisivo na corrida por uma vaga na próxima Libertadores, promete clima de final e terá transmissão exclusiva da ESPN e do Disney+, com narração de Luiz Carlos Largo, comentários de Lucho Silveira e análises de arbitragem de Carlos Eugênio Simon.

- Superclássico sempre é um grande jogo, mas esse vale muito mais. O Boca pode garantir vaga na Libertadores até com um empate, enquanto o River precisa vencer e ainda depender da última rodada. É um confronto que mistura emoção, pressão e consequência direta no futuro dos dois clubes - disse Lucho Silveira.

O River Plate chega ao clássico pressionado. O time de Marcelo Gallardo acumula quatro derrotas seguidas no Monumental de Núñez e enfrenta duras críticas da torcida e da imprensa argentina. A má fase colocou em risco a classificação para a Libertadores e até mesmo a permanência do treinador, que vê sua segunda passagem pelo clube em situação delicada.

Do outro lado, o Boca Juniors vive cenário oposto. Líder do Grupo A, a equipe pode confirmar matematicamente sua vaga na Libertadores diante da torcida na La Bombonera, que promete estar lotada. O time chega confiante após boa sequência de resultados e com a chance de coroar o trabalho com uma vitória sobre o maior rival.

- É o tipo de jogo que muda tudo, título, vaga, ambiente. O Boca entra para consolidar o momento, o River para se manter vivo. Esse clássico é decisivo e, sem dúvida, vai parar o país - completa Lucho Silveira.