Flamengo acerta saída de Lorran para clube europeu
Meia foi campeão do Mundial de Clubes Sub-20
O Flamengo acertou a transferência de Lorran, por empréstimo, ao Pisa, da Itália. O Garoto do Ninho embarca para o país europeu ainda nesta quinta-feira (28) para realizar exames médicos. Pelo negócio, o Rubro-Negro receberá 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões). O contrato entre os clubes prevê obrigação de compra caso o meia de 19 anos dispute 50% dos jogos como titular até o fim do período.
Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Pisa terá que pagar 4 milhões de euros (R$ 25 milhões, caso Lorran atinja essa meta, por 50% dos direitos econômicos do atleta.
Além do Pisa, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que acertou a contratação de Matheus Gonçalves, buscou a contratação de Lorran. No entanto, o jovem optou pelo clube italiano (disputa a Série A) por conta do sonho de atuar no futebol europeu.
Lorran foi campeão do Mundial Sub-20 com o Flamengo no sábado
No último sábado (23), o Flamengo se sagrou bicampeão do Mundial Sub-20 com a vitória nos pênaltis sobre o Barcelona após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Lorran foi o autor do gol que abriu o placar para o Flamengo e também converteu sua cobrança na disputa de penalidades que terminou em 6 a 5 para o rubro-negro.
Flamengo encaminha saída de outro Garoto do Ninho
Além de Lorran e Matheus Gonçalves, quem também está de saída do Flamengo é Lucas Furtado. O goleiro irá para o Vitória de Guimarães, de Portugal. O contrato dele com o Rubro-Negro ia até o final deste ano.
