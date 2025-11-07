O Arsenal vive a expectativa pela volta de Gabriel Jesus aos gramados após nove meses de recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atacante voltou a treinar com o elenco na última segunda-feira (3) e vem intensificando o processo de reintegração ao grupo. Mikel Arteta, técnico da equipe, comemorou a evolução do jogador e destacou o impacto que sua presença pode trazer à equipe nesta reta da temporada.

Em entrevista após o treino, o treinador afirmou que o retorno de Gabriel Jesus dará uma nova dimensão ao ataque do Arsenal. Antes das aspas, Arteta ressaltou a importância do jogador para o sistema ofensivo dos Gunners e o diferencial de suas características em relação aos demais atacantes do elenco.

– Acho que ele vai agregar algo a mais ao time que não temos. Agora precisamos garantir que o vejamos em campo em breve, causando impacto na equipe – disse o espanhol.

Arteta também ressaltou o comprometimento do atacante nos treinamentos e elogiou o estilo combativo do brasileiro, destacando sua energia e competitividade em campo.

– Um jogador muito imprevisível, cheio de energia e supercompetitivo – completou o treinador.

Gabriel Jesus já realiza treinos com bola e vem participando de atividades em grupo com o elenco principal. Para ganhar ritmo de jogo, o atacante disputou um coletivo com a equipe sub-21 do Arsenal na última quarta-feira (5). A comissão técnica, no entanto, ainda não definiu uma data para seu retorno oficial às partidas.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal com Magalhães ao fundo (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Etapa final da recuperação

O jogador, de 28 anos, vinha intensificando os trabalhos físicos e de força desde a última semana e passou a realizar atividades técnicas com bola sob supervisão dos preparadores. A expectativa é de que ele esteja à disposição nas próximas semanas, dependendo da resposta do joelho nas cargas de treinamento.

Antes da lesão, Gabriel Jesus vivia bom momento, com seis gols marcados em quatro partidas. Desde que chegou ao Arsenal, em 2022/23, soma 46 participações diretas em gols em 96 jogos, com 26 bolas na rede e 20 assistências. Na Premier League, está próximo de igualar Roberto Firmino como o brasileiro com mais gols na história da competição.

