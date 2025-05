Joia do Lyon, Rayan Cherki deixará o clube ao fim da temporada

Joia do futebol francês, o meia Rayan Cherki está com dias contados no Lyon. Destaque da equipe ao longo da temporada, o jogador de 21 anos decidiu deixar o clube mesmo tendo contrato até o meio de 2026. Por ter desempenhado bem ao longo de 2024/25, Cherki despertou o interesse de vários grandes da Europa e, por isso, testará o mercado.

Ainda não é sabido qual será o novo clube de Cherki. O Liverpool destoa como favorito, com veículos locais indicando que as negociações já estariam em estágio avançado. Além dos Reds, times como Manchester City e Tottenham também já demonstraram interesse, porém, ainda não avançaram para tratativas diretas com o francês. O Borussia Dortmund, da Alemanha, tentou sua contratação em janeiro e pode tentar nova investida.

A informação de que Cherki sairá do Lyon foi confirmada por ele e noticiada pelo jornalista Fabrizio Romano. No fim de semana, o meia já fez sua partida de despedida dos torcedores. Ao ser substituído contra o Angers, o camisa 18 deixou o campo em lágrimas, precisando ser amparado por seus companheiros de time.

Cherki está no Lyon desde 2018, quando chegou para atuar pelas categorias de base do clube. Ele foi promovido ao time principal em 2020, se tornando um dos nomes mais promissores da equipe que é administrada por John Textor. De lá pra cá, acabou sendo convocado para a seleção francesa, sejam para base ou principal.

Números de Cherki pelo Lyon 🦁

Rayan Cherki pelo Lyon (Foto: Reprodução/Lyon)

Estatísticas na temporada

44 jogos 12 gols 20 assistências

Estatísticas gerais