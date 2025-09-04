John explica saída do Botafogo para a Premier League e revela conversa com Igor Jesus
Goleiro recebeu duas propostas de clubes ingleses na janela
O goleiro John explicou o motivo de sua saída do Botafogo para o Nottingham Forest, da Premier League, na janela de transferências. Campeão da Libertadores do Brasileirão, o jogador de 29 anos não escondeu o desejo que tinha em jogar na Inglaterra.
- Entendi que era o momento. Conquistei alguns títulos no Brasil. Estar na Premier League é um sonho para mim, para minha família. Estou muito feliz de estar aqui, com essa oportunidade e espero que a gente faça um ano maravilhoso - disse em entrevista aos canais oficiais do Forest.
No clube inglês, John reencontrará o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, com quem atuou no período de Botafogo. O goleiro revelou uma conversa que teve com o centroavante antes de aceitar a proposta e mergulhar no projeto do Nottingham Forest.
- Falei com o Igor para perguntar algumas coisas sobre o clube. As referências foram muito boas. Falou que o clube tem ambições enormes, que está crescendo cada vez mais, aumentando a história que já tem. Isso me fez escolher vir para cá. A gente pôde ser campeão no Brasil e esperamos ser campeões aqui também.
Contratado antes do início da Data Fifa, John deve estar à disposição do técnico Nuno Espírito Santo para o duelo contra o Arsenal, no dia 13 de setembro. O brasileiro tem a chance de fazer sua estreia na Copa da Liga Inglesa diante do Swansea, no dia 17 de setembro.
Saída de John do Botafogo
Contratado pelo Botafogo em janeiro de 2024, John foi um dos pilares da equipe na histórica temporada que culminou nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Os bons desempenhos fizeram com que o jogador fosse observado por clubes europeus.
No início de agosto, John tinha quase tudo acertado para deixar o Botafogo e vestir a camisa do West Ham, mas a situação sofreu uma reviravolta nos minutos finais, e o atleta optou por permanecer no Rio de Janeiro. No entanto, o goleiro recebeu uma nova oferta da Inglaterra e não deixou a chance passar mesmo após declarar carinho ao Alvinegro nas redes sociais.
