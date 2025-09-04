Nottingham Forest se pronuncia sobre saída de Cuiabano ao Botafogo

O Nottingham Forest se pronunciou oficialmente sobre o retorno do lateral-esquerdo Cuiabano ao Botafogo. O clube inglês confirmou o empréstimo do jogador brasileiro até fim de 2025 dias após o anúncio da contratação do atleta.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O Nottingham Forest confirma que Cuiabano retornou ao Botafogo por empréstimo até dezembro. O jogador de 22 anos assinou um contrato de quatro anos, na segunda-feira (1º), e voltará ao clube brasileiro até o fim da campanha do Brasileirão. Desejamos sorte a Cuiabano em seu período de empréstimo.

Nos últimos meses, o Nottingham Forest anunciou a contratação de quatro jogadores que pertenciam ao Botafogo: Igor Jesus, Jair Cunha, John e Cuiabano. Apenas o lateral-esquerdo retornou ao clube brasileiro após assinar com a equipe inglesa.

Por outro lado, o Botafogo acertou a chegada do meia Danilo, que pertencia ao Nottingham Forest após ter sido revelado e se destacado pelo Palmeiras. Donos do Alvinegro e do clube inglês, John Textor e Evangelos Marinakis possuem uma boa relação no mercado.

Como estão os ex-jogadores do Botafogo no Nottingham Forest?

Contratado recentemente pelo Nottingham Forest junto ao Botafogo, John ainda não teve a oportunidade de ser relacionado por Nuno Espírito Santo. O zagueiro Jair Cunha ficou no banco de reservas contra o Brentford, mas também ficou fora da lista do treinador para os duelos contra Crystal Palace e West Ham.

Somente Igor Jesus entrou em campo na Premier League, onde atuou nas três partidas, mas tendo apenas 30 minutos em campo. O centroavante não marcou gols por seu novo clube.

