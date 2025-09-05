O Fortaleza anunciou a contratação do técnico Martín Palermo, que será o substituto de Renato Paiva. O profissional foi oficializado no cargo na noite da última quarta-feira (3), tendo vínculo até o fim de 2025. A escolha do Tricolor repercutiu na imprensa argentina.

O 'Diário Olé' citou o tamanho do desafio que Palermo enfrentará no Brasileirão. O Fortaleza é o 19º colocado na competição nacional, com 15 pontos - o Santos, primeiro time fora do Z4, tem 22.

— Martín Palermo é, sem dúvida, um símbolo do futebol sul-americano. Não apenas por ser o maior artilheiro do Boca com 236 gols, mas por tudo o que conquistou em sua carreira profissional. Agora, na carreira como técnico, que começou em 2012 no Godoy Cruz-ARG, ele terá um novo objetivo: salvar um time brasileiro do rebaixamento - destacou o veículo.

O 'Clarín', por sua vez, abordou o conteúdo apresentado pelo Fortaleza no anúncio. O Leão veiculou um poema na voz de Bráulio Bessa, poeta e escritor cearense que torce para a equipe do Pici.

— O Fortaleza, que demitiu o português Renato Paiva na última terça-feira, publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais com imagens de momentos felizes e difíceis do clube, enquanto uma narração recita o poema "Acredite", de Bráulio Bessa - explicou o texto.

— Após um minuto e meio, o vídeo termina com imagens do ex-atacante do Boca Juniors em La Bombonera. "Nós acreditamos. E agora ele também acredita" - contou o portal.

Confiando em uma reabilitação, o Fortaleza vai para o terceiro treinador em 2025 com a chegada de Palermo. Antes de Renato Paiva, a equipe estava sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que registrou mais de quatro anos em sua trajetória no Pici.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.