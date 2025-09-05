Declaração de Messi sobre Copa do Mundo liga alerta: ‘Que bomba’

Em entrevista após a vitória contra a Venezuela pelas Eliminatórias, nessa quinta-feira (4), Lionel Messi deixou em dúvida a participação na próxima Copa do Mundo. Nas redes sociais, internautas se assustaram com a possibilidade de o craque não disputar o campeonato do ano que vem.

- Por idade, não creio que jogue o outro Mundial. Por idade, o mais lógico é que não jogue. Estamos aí, mas vou partida a partida e dia a dia. Estava parado e voltei a sentir. Agora, por sorte, joguei três partidas seguidas. Está claro que foi o último pelas Eliminatórias aqui (na Argentina) - falou Messi, antes de completar.

- Tenho que ser sincero comigo mesmo. Se estiver mal, prefiro não ir. É jogo a jogo. Nove meses é muito. Terminamos a temporada no fim do ano e depois da pré-temporada verei como me sinto. Espero poder cumprir os objetivos na MLS. Não é algo que estou esperando ou goste, mas o tempo está passando. Já são muitos anos. Algumas vezes me sinto bem e outras nem tanto. Não tenho uma decisão tomada. Estou animado e com gana, mas vou passo a passo - concluiu.

Como foi Argentina x Venezuela?

Texto por: Thiago Braga

Em seu último jogo oficial com a Seleção em solo argentino, Lionel Messi referendou sua hierarquia no futebol, fez dois gols, um em cada tempo, e comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Mesmo precisando pontuar para poder se aproximar da vaga na Copa, a Venezuela não abriu mão de jogar fechada na defesa, tentando explorar os contra-ataques, em especial com Savarino. Essa postura dificultou a criação das jogadas argentinas. O gol saiu apenas no final do primeiro tempo, após Paredes recuperar a bola no meio de campo e acionar Julián Alvarez. O centroavante invadiu a área, driblou o zagueiro e rolou para Messi. Com a qualidade usual, o camisa 10 dominou e com uma linda cavadinha abriu o placar no Monumental de Núñez.

continua após a publicidade

O segundo tempo teve uma mudança de postura por parte da Venezuela, que se lançou ao ataque na esperança de sair da Argentina com a classificação para o Mundial de 2026.

Só que os argentinos aproveitaram os espaços cedidos pelos visitantes e não perdoaram. Em cinco minutos, mais dois gols. Lautaro Martínez, que entrou no lugar de Julián Alvarez, apareceu livre na área e cabeceou para ampliar. Quatro minutos mais tarde, Messi aproveitou cruzamento rasteiro e só empurrou para o gol e decretou o placar final. Após o apito final, Messi foi ovacionado, naquele que foi seu último jogo oficial com a Argentina em seu país. Uma despedida digna de um camisa 10.