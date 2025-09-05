menu hamburguer
Declaração de Messi sobre Copa do Mundo liga alerta: ‘Que bomba’

Camisa 10 deixou duvidas sobre presença na próxima Copa do Mundo

imagem cameraLionel Messi em ação contra a Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
05:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em entrevista após a vitória contra a Venezuela pelas Eliminatórias, nessa quinta-feira (4), Lionel Messi deixou em dúvida a participação na próxima Copa do Mundo. Nas redes sociais, internautas se assustaram com a possibilidade de o craque não disputar o campeonato do ano que vem.

- Por idade, não creio que jogue o outro Mundial. Por idade, o mais lógico é que não jogue. Estamos aí, mas vou partida a partida e dia a dia. Estava parado e voltei a sentir. Agora, por sorte, joguei três partidas seguidas. Está claro que foi o último pelas Eliminatórias aqui (na Argentina) - falou Messi, antes de completar.

- Tenho que ser sincero comigo mesmo. Se estiver mal, prefiro não ir. É jogo a jogo. Nove meses é muito. Terminamos a temporada no fim do ano e depois da pré-temporada verei como me sinto. Espero poder cumprir os objetivos na MLS. Não é algo que estou esperando ou goste, mas o tempo está passando. Já são muitos anos. Algumas vezes me sinto bem e outras nem tanto. Não tenho uma decisão tomada. Estou animado e com gana, mas vou passo a passo - concluiu.

Como foi Argentina x Venezuela?

Texto por: Thiago Braga

Em seu último jogo oficial com a Seleção em solo argentino, Lionel Messi referendou sua hierarquia no futebol, fez dois gols, um em cada tempo, e comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Mesmo precisando pontuar para poder se aproximar da vaga na Copa, a Venezuela não abriu mão de jogar fechada na defesa, tentando explorar os contra-ataques, em especial com Savarino. Essa postura dificultou a criação das jogadas argentinas. O gol saiu apenas no final do primeiro tempo, após Paredes recuperar a bola no meio de campo e acionar Julián Alvarez. O centroavante invadiu a área, driblou o zagueiro e rolou para Messi. Com a qualidade usual, o camisa 10 dominou e com uma linda cavadinha abriu o placar no Monumental de Núñez.

O segundo tempo teve uma mudança de postura por parte da Venezuela, que se lançou ao ataque na esperança de sair da Argentina com a classificação para o Mundial de 2026.

Só que os argentinos aproveitaram os espaços cedidos pelos visitantes e não perdoaram. Em cinco minutos, mais dois gols. Lautaro Martínez, que entrou no lugar de Julián Alvarez, apareceu livre na área e cabeceou para ampliar. Quatro minutos mais tarde, Messi aproveitou cruzamento rasteiro e só empurrou para o gol e decretou o placar final. Após o apito final, Messi foi ovacionado, naquele que foi seu último jogo oficial com a Argentina em seu país. Uma despedida digna de um camisa 10.

Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela
Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Juan Mabromata/AFP)

