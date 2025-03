O meio-campista argentino Leandro Paredes revelou recentemente um episódio envolvendo Lionel Messi, que resultou em três meses de silêncio entre os dois jogadores. O mal-entendido aconteceu durante um confronto da Champions League entre Barcelona e PSG em 2021, quando Messi ainda defendia o time catalão.

Na partida de ida das oitavas de final, o PSG venceu o Barcelona por 4 a 1, com um desempenho brilhante de Kylian Mbappé, que marcou três gols. No jogo de volta, em Paris, as equipes empataram em 1 a 1, consolidando a eliminação do clube espanhol. Durante o primeiro confronto, Paredes fez um comentário direcionado aos seus companheiros de equipe, mas Messi interpretou que a fala era dirigida a ele, o que gerou um mal-estar entre os dois.

Em entrevista ao "Infobae", Paredes relatou o desconforto vivido após o episódio:

- Ficamos cerca de três meses sem nos falar, foi um período terrível para mim. No dia seguinte, mandei uma mensagem, depois de 15 dias mandei outra, explicando que não era para ele e que não queria ofendê-lo, mas ele não respondeu - revelou o jogador, atualmente na Roma.

O silêncio de Messi durou até que os dois se reencontraram na Seleção Argentina. O momento da reconciliação aconteceu de forma inesperada, quando Messi surpreendeu Paredes ao entrar em seu quarto e jogar água nele.

- Cheguei mais cedo e ele apareceu no meu quarto. Eu estava escovando os dentes, era muito cedo, e ele me jogou água, dizendo: ‘O que você está fazendo acordado tão cedo?’ - relembrou o jogador.

Apesar do desconforto inicial, a relação entre Messi e Paredes foi restabelecida, e os dois seguiram como companheiros tanto na seleção argentina quanto no PSG, para onde Messi se transferiu em 2021. Juntos, conquistaram títulos pelo clube francês e, em 2022, celebraram a glória máxima ao vencer a Copa do Mundo no Catar.

