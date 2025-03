Palmeiras vence o Del Valle, protesta contra o racismo e está na semifinal da Libertadores Sub-20

O Palmeiras fez valer seu favoritismo e não teve dificuldade para vencer o Independiente Del Valle, por 3 a 0, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai, na noite deste domingo (9), com time reserva. Sorriso (duas vezes) e Heittor marcaram os gols que garantiram a classificação do Verdão com 100% de aproveitamento na Libertadores Sub-20. Agora o time paulista vai pegar o Belgrano, na próxima quinta-feira (13).

Como foi o jogo?

O Verdão precisou de apenas dois minutos de jogo para abrir o marcador, quando Sorriso recebeu bola pela ponta esquerda, foi para a jogada individual e, após deixar dois marcadores para trás, finalizou cruzado de dentro da área para estufar a rede.

O Del Valle, que já entrou na partida sem chances de classificação, pouco levou perigo ao gol alviverde. Aos 17 minutos, pênalti para o Palmeiras após Heittor ser derrubado por Gómez dentro da área. No entanto, Agner cobrouu praticamente no meio do gol e facilitou a defesa de Peralta.

O Verdão não desistiu e queria ir para o intervalo com um placar mais tranquilo e, aos 38, conseguiu. Heittor ficou frente a frente com o goleiro e mesmo caindo finalizou para ampliar o marcador.

Na etapa complementar, o ritmo deu uma leve caída, mas o Verdão seguia impondo seu ritmo no duelo. Aos 11, Sorriso invadiu a área em boa jogada individual, foi derrubado por García e pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência, Heittor teve a chance de fazer mais um, mas mandou por cima da meta adversária.

Aos 24, o Del Valle tentou diminuir. Após a defesa palmeirense afastar uma jogada na área, Hans Peralta pegou o rebote e obrigou Aranha a fazer a defesa. No entanto, quem balançou as redes logo em seguida foi o Verdão, aos 35, novamente com Sorriso. Figueiredo invediu a área, tenta a finalização foi travado na finalização, mas a bola sobro para Sorriso completar e dar números finais ao jogo.

Protesto contra o racismo

Antes da partida, os jogadores do Palmeiras e Del Valle se reuniram no gramado para protestar contra o racismo. Na partida anterior, contra o Cerro Porteño, Luighi foi vítima. Um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador também foi alvo de uma cusparada. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.