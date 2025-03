No banco de reservas por motivos físicos, Neymar não participou da derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, nesse domingo (9), em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Após a partida, o jornal espanhol "As" criticou a ausência do craque em campo.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Pedro Caixinha afirmou saber que Neymar não tinha condições de jogo. O camisa 10 foi relacionado para dar apoio aos companheiros no banco, um pedido do próprio português.

— Ele apresentou um desconforto. Não tinha contribuição no jogo e não poderia participar. Ele aceitou estar com o grupo mesmo sabendo que não iria participar. Fomos uma equipe que buscou o jogo em qualquer circunstância. Mais uma vez fizemos um grande primeiro tempo. No segundo tempo, depois com o 2x1, com as alterações, demos uma resposta positiva. Era difícil colocar a bola na área que era o que a gente pretendia. A equipe mostrou a sua identidade competitiva. Estamos tristes, pois queríamos passar nessa última batalha e disputar um título, mas vamos continuar crescendo e jogando um bom futebol — disse o técnico santista.

Com a ausência do camisa 10, a partida entre Santos e Corinthians foi manchete no jornal "As", da Espanha. O veículo destacou a última semana do brasileiro fora de campo, com o título "Nocaute carnavalesco para Neymar".

No entanto, o craque santista viajou para o Rio de Janeiro durante a semana para aproveitar o carnaval. Sua equipe sentiu sua ausência e caiu diante do poder de Yuri Alberto e Memphis Depay. "As", sobre Neymar

— Neymar era muito ativo na linha lateral, constantemente dando instruções e encorajando seus companheiros de equipe. No entanto, sua condição física deve ser delicada, já que ele nem sequer se aqueceu quando o Santos teve problemas no segundo tempo. Dessa forma, ele se despede da atividade até que chegue a convocação do Brasil e após a data Fifa comece o Brasileirão — completou o jornal.

O Santos está de folga nos próximos dois dias e se reapresenta na próxima quarta-feira (12) para iniciar a preparação para a primeira rodada do Brasileirão. Neymar terá três semanas cheias de treinos até o duelo contra o Vasco, no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

