Clube de John Textor volta atrás em decisão tomada no Lyon em 2024/25

O Lyon, clube que tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como principal acionista, deve reconstruir uma decisão tomada na última temporada. O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico está perto de assinar um contrato de dois anos, com opção de extensão para mais um. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

O argentino está livre no mercado, já que a diretoria optou por não estender seu vínculo, que expirou ao final do primeiro semestre de 2025. Porém, com as dificuldades de arranjar atletas baratos da posição, a diretoria deve reabrir as conversas para o acordo com o defensor, que já havia manifestado interesse em continuar nos Leões.

Tagliafico chegou ao Lyon em julho de 2022, quando foi comprado junto ao Ajax por 4,2 milhões de euros (R$ 23,4 milhões na cotação da época). Em três anos na França, fez mais de 100 jogos, contribuindo diretamente com 16 gols, mas não conseguiu ajudar "Les Gones" a erguer nenhum troféu no período.

💰 Lyon de John Textor encarou situação ruim na França

O clube francês vive problemas diretos com as autoridades do futebol local. No país, os regulamentos rígidos do Fair Play Financeiro levaram os Leões a serem investigados pelo Diretório Nacional de Controle e Gestão (DNCG), por não haver garantia da saúde econômica de duas contas.

A decisão da entidade foi rebaixar o Lyon para a Ligue 2. Em apelação à decisão, porém, Textor conseguiu reverter a situação e manteve sua equipe na divisão de elite da França. Para não haver mais problemas quanto ao assunto, o mandatário tem buscado vender atletas, como Lucas Perri e Thiago Almada, e deve recuperar a parceria com Tagliafico para evitar novos gastos.

