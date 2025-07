Estádio do Real Madrid sediará primeiro jogo da NFL na Espanha

Palco de grandes duelos do futebol, o Santiago Bernabéu será a sede de mais um passo do esporte mundial. A casa do Real Madrid receberá o primeiro jogo oficial da NFL na Espanha, entre o Miami Dolphins e o Washington Commanders, ainda pela temporada de 2025/26. Segundo o portal espanhol "Marca", a arena passou por transformações estruturais que permitiram sua adaptação para receber outros eventos esportivos. Apesar disso, a data exata do jogo ainda não foi divulgada.

As modificações implementadas no estádio dos Merengues foram determinantes para a escolha do local como sede deste evento inédito. O complexo esportivo, que anteriormente servia exclusivamente para partidas de futebol europeu, agora funciona como espaço multifuncional capaz de acomodar diferentes competições, como um jogo oficial da NFL.

Entre as melhorias realizadas no Santiago Bernabéu para a próxima temporada estão a instalação de um gramado de qualidade superior e a reorganização do sistema de circulação interna. As filas nas extremidades do campo foram eliminadas, para possibilitar o aumento das dimensões do gramado, e serão substituídas por estruturas retráteis.

Os vestiários também se mostraram ser um problema para a NFL, já que o tamanho necessário para uma equipe de futebol tradicional é muito inferior ao que os norte-americanos exigem. Conforme informações da imprensa espanhola, toda a comissão técnica do Miami Dolphins - por exemplo - contará com pelo menos 120 membros, o que não caberia na estrutura existente. As reformas, no entanto, seriam incapazes de abrir suficientemente o espaço, por isso nas opções estão sendo analisadas pelo Real Madrid.

Como já mencionado, esta será a primeira vez que a NFL realizará uma partida oficial na Espanha. A iniciativa, assim, consolida a transição do Santiago Bernabéu para um espaço versátil, apto a receber eventos esportivos e culturais de diferentes naturezas e alcance internacional.

