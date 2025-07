Textor explica problemas na França e garante Botafogo bem administrado

Botafogo e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (26), no Estádio Nilton Santos. Após a partida pelo Brasileirão, John Textor conversou com jornalistas e esclareceu algumas polêmicas e disputas que envolvem sua participação na Eagle Holdings.

- Acho que as mudanças na França são o que deixou todo mundo confuso. É muito claro que acho que a Federação está tentando assumir o controle da Liga. Acho que um homem que comanda a DNCG (controle de gestão do futebol francês) tem poder demais. Não há regras em preto e branco na França. É tudo arbitrário, é subjetivo. Acho que o que aconteceu na França é que os órgãos dirigentes franceses queriam ver uma mudança de cara porque estavam cansados de ouvir falar de reforma. Eu defendi um modelo de Premier League sem DNCG - declarou Textor.

Recentemente, John Textor deixou o comando do Lyon, da França, e focou suas atenções apenas no Botafogo. Após o empate com o Corinthians, o norte-americano explicou o porquê do movimento.

- Então, eu me demiti voluntariamente porque sabia que eu era o problema com os órgãos dirigentes de lá. Então, as histórias são escritas depois do fato. Eu estava muito quieto porque queria que Michelle tivesse a oportunidade de ganhar o recurso. Isso era o mais importante. Minha posição, meu ego, nada disso era importante na França, só precisávamos ganhar o recurso. Sempre fomos financeiramente sustentáveis, a UEFA já havia nos aprovado no exame. Tínhamos bastante dinheiro. No dia 20 de maio, o DNCG me olhou diretamente nos olhos, com minha equipe e em uma audiência preliminar, e disse que o rebaixamento estava fora de questão. Então, o que mudou entre 20 de maio e 24 de junho? Claramente, não foi sobre dinheiro, foi sobre mim - explicou o norte-americano.

Como fica o Botafogo em meio ao imbróglio de John Textor com a Eagle?

John Textor garantiu que o torcedor do Botafogo não precisa se preocupar com os problemas vividos pela Eagle Holding.

- Isso cria muitas dúvidas sobre minha estabilidade dentro da organização, mas ainda sou o acionista majoritário. Ainda controlo a maioria das cadeiras na diretoria. A Ares (empresa que emprestou dinheiro na compra do Lyon) não tem nenhum direito de me substituir. Eles não querem. Então, no que diz respeito ao Botafogo, estamos estáveis - Explicou Textor.

Na semana passada, o clube social do Botafogo teve papel importante para que Textor não perdesse o controle do clube. O norte-americano esclareceu o ocorrido.

- Eu não liguei e pedi ajuda. Deixei claro que gostaria de recomprar o Botafogo e tirá-lo do Eagle. Eu ainda seria o acionista majoritário do Eagle, mas acho que o Botafogo deveria ser administrado separadamente. Podemos ter parcerias na Europa que sejam melhores para este clube e, portanto, em empresas, muitas vezes, se houver uma aquisição pela administração, você sabe que os membros do conselho pensam bem, se você vai tentar comprar o clube, você deve se afastar e não administrar o clube, mas esta não é uma discussão 'adversarial', estamos conversando com nosso conselho sobre se faz sentido ou não para mim comprar o clube, então, enquanto estamos tendo essas conversas, o Social Club apenas diz que queremos mudar isso - terminou John Textor.