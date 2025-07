Real Madrid considera colocar Vini Jr à venda, diz jornal

O futuro de Vini Jr está mais indefinido do que nunca. De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, da Espanha, a indefinição da renovação contratual do brasileiro com o Real Madrid levou o clube a considerar sua venda. O jogador quer uma equiparação salarial a Kylian Mbappé, mas o clube merengue não estaria disposto a pagar o desejado.

Nesse sentido, a Arábia Saudita aparece como um dos principais concorrentes por Vini Jr, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na temporada 2023/24. A multa rescisória de um bilhão de euros e o alto valor de mercado/salário poderia ser um impedidtivo para outros clubes do primeiro escalão europeu irem atrás do atacante.

Aos 25 anos, Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, e uma definição pode esperar ainda algumas temporadas. O ainda longo vínculo deixa o Real Madrid confortável para uma negociação sem pressa com o brasileiro.

Vini Jr pode parar na Arábia Saudita

Em entrevista ao "Marca", Ramón Planes, dirigente esportivo do Al-Ittihad, comentou sobre a possível contratação do jogador do Real Madrid, que é uma das peças para o projeto da Arábia Saudita em fazer da liga uma das mais poderosas do mundo.

— Não descarto (a contratação). Acho que faz parte da ideia e do plano de ser uma das ligas mais poderosas do mundo. A Copa do Mundo tem sido um bom teste para a Liga Saudita. Dentro desse plano, para permitir que os jogadores cheguem em um momento importante de suas carreiras, Vinicius poderia ser incluído. Ele tem tudo a seu favor. Se você analisar o perfil do jogador que chega, mesmo na nossa equipe, no verão passado fizemos muitas movimentações e fomos agitadores de mercado. Jogadores como Steven Bergwijn, Aouar, Moussa Diaby estão chegando. Jogadores de 25, 26, 27 anos, em bons momentos de suas carreiras. Além dos jovens em que apostamos, como Unai Hernández ou Mario Mitaj.

Vini Jr conquistou duas Champions pelo Real Madrid (Reprodução/Instagram)

— Não descarto isso de jeito nenhum. Acho que faz parte da ideia e do plano ser uma das ligas mais poderosas do mundo. E o Vinicius certamente tem todas as condições para entrar nessa liga.

