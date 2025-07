Marlon Gomes, ex-Vasco, tem acerto encaminhado com clube alemão

Marlon Gomes, revelado nas categorias de base do Vasco, tem acerto verbal com o RB Leipzig, da Alemanha. A informação é do jornalista Philipp Hinze, da Sky Sport. O jogador é um dos pilares do meio de campo de Arda Turan no Shakhtar Donetsk, tendo boas atuações nas fases preliminares da Europa League desta temporada. Nesta quinta-feira (31), Marlon Gomes entra em campo em Shakhtar x Besiktas, pela volta da segunda rodada da eliminatória da competição, com transmissão exclusiva do Lance!.

Apesar do acerto apalavrado entre o ex-jogador do Vasco e o Leipzig, o Shakhtar deve fazer jogo duro para liberar o meio-campista, uma vez que o volante é titular e indispensável para o treinador. Do lado do Leipzig, o clube precisa fazer caixa com venda de jogadores e reduzir a folha salarial para conseguir contratar o brasileiro de 21 anos.

O volante, formado na chamada Base Forte, ganhou destaque entre 2022 e 2023, o que motivou o clube ucraniano a negociar sua compra junto ao Cruz-Maltino por 12 milhões de euros. Em pouco tempo, o meio-campista se tornou peça fundamental da equipe, herdando a camisa 6 na última temporada após a saída de Taras Stepanenko, ídolo do clube.

Marlon Gomes volta a campo nesta quinta-feira (31)

Na última quinta-feira (24), o Shakhtar Donetsk de Marlon Gomes foi à Turquia e venceu o Besiktas por 4 a 2 no jogo de ida da segunda fase eliminatória da Europa League. A vitória foi construída por intermédio de brasileiros. Kevin (2), Alisson e Eguinaldo anotaram os gols do duelo, enquanto Tammy Abraham e João Mário descontaram para os turcos. A vantagem dá ao Shakhtar o direito de perder por até um gol de diferença no segundo confronto que se qualifica para a terceira rodada eliminatória da Europa League.

A bola rola para o duelo de volta entre Shakhtar Donetsk e Besiktas na próxima quinta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL). Quem avançar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que jogam um dia antes por uma vaga na terceira rodada da Champions League.

