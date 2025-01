John Kennedy marcou seu primeiro gol com a camisa do Pachuca, no México, na vitória, por 3 a 2, sobre o Monterrey, pela terceira rodada do Campeonato Mexicano. Este foi o segundo jogo do atacante emprestado pelo Fluminense no novo clube.

Confira o primeiro gol de John Kennedy pelo Pachuca:

O atacante já havia estreado bem diante do Santos Laguna, na última segunda-feira. Na ocasião, o jogador deu bela assistência com passe de primeira para Emilio Rodriguez, e a equipe venceu por 2 a 1.

John Kennedy chegou ao México no dia 2 de janeiro, passou por exames médicos e assinou o contrato. Pelo acordo, o Fluminense receberá cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo, com uma cláusula de compra fixada em US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Ele, que marcou o gol decisivo na final da Conmebol Libertadores de 2023 sobre o Boca Juniors, perdeu espaço no Fluminense e terminou 2024 como quarta opção no ataque. Fora dos planos do clube para 2025, John Kennedy foi colocado como negociável.

Com a camisa do Fluminense, John Kennedy atuou em 112 partidas, marcou 21 gols e deu seis assistências. O atacante também teve passagem pela Ferroviária (SP), por empréstimo, onde fez seis gols em 11 jogos.

Estatísticas de John Kennedy com a camisa do Fluminense em 2024

✅ 36 jogos

⚽ 4 gols

⏰ 1.235 minutos

❌ 2 grandes chances perdidas

🪄 0,6 (31%) dribles certos por partida

