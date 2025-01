A disputa pela artilharia da Premier League ganhou novos capítulos na 23ª rodada da competição. Os três primeiros colocados da lista marcaram nos jogos. Mohamed Salah fez um pelo Liverpool, Erling Haaland virou o jogo para o Manchester City, e Alexander Isak deixou dois na vitória do Newcastle.

Embora a artilharia não tenha alterado em nomes, os números sofreram modificações e a disputa pelo topo ficou ainda mais acirrada. O egípcio estava em primeiro com 18 gols, seguido do norueguês com 17 e com o sueco na terceira colocação com 15.

Após a 23ª rodada da Premier League, Salah chegou aos 19 gols marcados, Haaland aos 18, porém a maior disparada foi de Isak, que chegou a 17 gols no ranking pelos dois tentos anotados contra o Southampton e deixou todo top-3 todo separado por apenas um gol de diferença.

Salah, Haaland e Isak brigam pela artilharia da Premier League (Foto: Arte LANCE!)

Além deles, Cole Palmer, do Chelsea, e Chris Wood, do Nottingham Forest, também miram o topo da artilharia da Premier League. Os dois têm 14 gols na competição.

Na sequência, Mbeumo, que defende o Brentford, tem 13 na 6ª posição, enquanto Justin Kluivert, do Bournemouth, subiu para 7º ao anotar um na goleada de 5 a 0 do Bounermouth em cima do Nottingham Forest, ao lado de Wissa, também do Brentford, ambos com 11 gols. O brasileiro Matheus Cunha, do Wolves, aparece com 10 tentos anotados.

Além da briga boa entre os clubes pelo topo da tabela de classificação, a artilharia também promete movimentar a próxima rodada do Inglês. O Liverpol, de Salah, e o Newcastle, de Isak, enfrentam Bournemouth e Fulham, respectivamente, no sábado. Já o City, de Haaland, volta a campo no domingo contra o Arsenal.

Artilharia da Premier League