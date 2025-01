Um dos principais destaques do Chelsea, Cole Palmer revelou os três jogadores mais habilidosos que jogou contra na Premier League. Em entrevista à "Sky Sports", o meia-atacante citou a técnica e destacou Phil Foden, do Manchester City, Eberechi Eze, do Crystal Palace, e Mohammed Kudus, do West Ham.

Cole Palmer vai às redes pelo Chelsea e atinge marcas históricas no clube

O meio-campista de 22 anos colocou o ex-companheiro de City no topo da lista, afirmando que ele é uma 'piada' ao se referir na habilidade técnica do meia. Sobre Eze, Palmer destacou as habilidades e facilidade em realizar dribles. Já sobre Kudus, o jovem do Chelsea o definiu como rápido, forte e técnico.

Além dos nomes que atuam na Premier League, Cole Palmer também foi questionado sobre os talentos do futebol mundial. Um dos nomes citados pelo jogador foi Lamine Yamal, joia do Barcelona e um dos destaques da Eurocopa 2024.

- Quando ele jogou contra nós na final, só de vê-lo… bravo. Ele é tão bom - relembrou Palmer, que enfrentou Yamal na vitória da Espanha na competição sobre a Inglaterra.

Outro jogador citado pelo meia do Chelsea foi Kobbie Mainoo, companheiro de seleção e jogador do Manchester United. De acordo com Palmer, ele se mostrou um dos melhores durante os treinamentos da Inglaterra, destacando sua consistência e técnica.

Outros destaques citados por Cole Palmer

O inglês também incluiu Xavi Simons, do RB Leipzig, na lista de destaques mais habilidosos do futebol mundial. O meia foi elogiado após se destacar na semifinal da Eurocopa, quando marcou pela Holanda em cima da Inglaterra.