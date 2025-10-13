Emirados Árabes luta para ser ‘Brasil da Ásia’ na Copa do Mundo

Os Emirados Árabes Unidos estão a um empate de conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026 e ser o "Brasil da Ásia" no torneio. Nesta terça-feira (14), a equipe por Cosmin Olaroiu encara o Catar após a vitória sobre o Omã e está muito próximo de assegurar uma classificação direta na maior competição de futebol do planeta.

Mas por que os Emirados Árabes Unidos seriam o "Brasil da Ásia" na Copa do Mundo de 2026? Qual a relação futebolística entre os dois países? O Lance! explica o motivo e as mudanças que ocorreram nos últimos anos.

Emirados Árabes é o Brasil da Ásia nas Eliminatórias

Desde 2020, os Emirados Árabes iniciaram um processo massivo de naturalização de jogadores de diversas nacionalidades. Inicialmente, a seleção nacional sonhava em chegar na Copa do Mundo do Catar, que foi a primeira disputada no Oriente Médio, embora o plano não tenha saído do papel.

No entanto, os Emirados Árabes mantiveram o processo e contam com diversos atletas brasileiros no atual elenco visando o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. No duelo contra o Omã, o país contou com sete jogadores nascidos em terras tupiniquins: Caio Canedo, Fábio Lima, Caio Lucas, Marcus Meloni, Lucas Pimenta, Erik Menezes e Bruno Conceição.

Os Emirados Árabes também contam com atletas que nasceram na Argentina, Portugal, Costa do Marfim. No entanto, o Brasil domina na quantidade de estrangeiros e quase iguala com o número de emiradenses na seleção.

Nos últimos anos, o mercado do Oriente Médio atraiu diversos atletas nacionais, principalmente por questões financeiras. Com isso, diversos brasileiros migraram para os Emirados Árabes, embora não houvesse uma relação sócio-cultural prévia profunda entre as duas nações.

Atualmente, um cidadão precisa estar vivendo há cinco anos nos Emirados Árabes para conseguir a naturalização. Os jogadores Caio Canedo e Fábio Lima foram dos dois primeiros jogadores brasileiros que conseguiram realizar o processo para vestir a camisa do país do Oriente Médio.

Mudança nos últimos 35 anos

Há 35 anos, os Emirados Árabes disputavam a Copa do Mundo de 1990, mas com a totalidade da equipe formada por jogadores de origem árabe. Na ocasião, a equipe perdeu os três jogos e foi eliminada no Grupo D, que contava com Alemanha Ocidental, Iugoslávia e Colômbia.

Com as mudanças feitas no processo de naturalização, Emirados Árabes bateu na trave para estar na Copa do Mundo de 2022, tendo sido eliminada na repescagem interna após uma derrota por 2 a 1 para a Austrália. Com o aumento do número de vagas, o país tem tudo para voltar ao Mundial após 36 anos.

