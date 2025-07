Para ter um maior apoio de sua torcida na semifinal do Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain fez uma proposta irrecusável. O clube oferece um pacote para a competição com tudo incluso por apenas 500 euros (cerca de R$ 3.300) para que seus torcedores mais fiéis possam assistir à partida contra o Real Madrid, na próxima quarta-feira (9).

A oferta, divulgada pela imprensa francesa, é uma tentativa do clube de levar um grande número de torcedores aos Estados Unidos para o jogo mais importante do time na competição até agora.

Time do PSG comemora gol marcado sobre o Inter Miami (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O que está incluso no 'pacote dos sonhos'?

A promoção oferecida pelo PSG aos seus torcedores impressiona. Pelo valor de 500 euros, o pacote inclui:

Voo de ida e volta para os Estados Unidos.

Hospedagem em hotel.

Transporte do hotel para o estádio (ida e volta).

Ingresso para a semifinal contra o Real Madrid.

E o melhor de tudo: caso o PSG vença o Real Madrid, o ingresso para a grande final, que acontece no dia 13 de julho em Nova Jersey, também já está incluído no pacote, sem custo adicional.

Ação para a torcida do PSG no Mundial

Esta não é a primeira vez que o PSG realiza uma ação do tipo. Em janeiro, para a disputa do Troféu dos Campeões contra o Monaco, em Doha, no Catar, o clube fez uma promoção semelhante e levou 250 torcedores. Para a semifinal do Mundial, o PSG não divulgou o número exato de pacotes que serão disponibilizados.

A equipe parisiense garantiu sua vaga na semifinal após vencer o Bayern de Munique por 2 a 0 no último sábado (5).

A partida da semifinal: PSG x Real Madrid

A batalha por uma vaga na grande decisão acontece na próxima quarta-feira (9), 16h no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O duelo marca o reencontro do técnico Luis Enrique com seu grande rival dos tempos de Barcelona.

