Torcida do Flamengo reage a atitude do técnico do PSG: 'Está de brincadeira'

Flamengo e PSG vão fazer a grande final do Mundial, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. O Rubro-Negro se classificou para a decisão depois de bater o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, e o time francês já chegou na competição na final.

Simultaneamente ao jogo do Rubro-Negro, o Paris Saint Germain foi jogar contra o Metz pelo Campeonato Francês. Luis Enrique, técnico do PSG, poupou titulares para o jogo com o Flamengo na Copa Intercontinental.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo reagiram à atitude do técnico do PSG. A repercussão começou a esquentar o clima para a grande decisão. Veja os comentários abaixo:

PSG vai enfrentar o Flamengo no Intercontinental (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja reação da torcida do Flamengo com atitude do PSG

Técnico do PSG explica 'estratégia' para final do Mundial

O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito. Flamengo x PSG vão se enfrentar na decisão.

O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, realizada neste momento, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.

— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.

— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou sobre final entre Flamengo e PSG.

Ao término do primeiro tempo, o PSG lidera por 2 a 1, com gols de Gonçalo Ramos e Quentin Ndjantou para os parisienses. Luis Enrique optou por escalar um time misto, deixando no banco astros como Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e o goleiro Lucas Chevalier.