Cofre cheio! Veja quanto o Flamengo faturou com vitória sobre o Pyramids

O Flamengo venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, na semifinal da Copa Intercontinental, neste sábado (13). Com gols de Léo Pereira e Danilo, o Rubro Negro garantiu mais US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões), além da classificação para a final do torneio conta o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

Como funciona a premiação?

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões)

Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 21,8 milhões)

Eliminado na Challenger Cup: US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões)

Eliminado no Derby das Américas: US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões)

Com a vitória sobre o Cruz Azul, nas quartas de finais, o Flamengo já havia embolsado US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões). Com o triunfo contra a equipe africana, foram mais US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões). No entanto, avançando à final da competição, o Rubro Negro já garante, ao menos, mais US$ 4 milhões (R$ 21,8 milhões) como vice-campeão.

Caso o Flamengo vença o PSG, além da glória do bi mundial, a equipe ainda vai levar mais US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões).

Léo Pereira e Danilo comemoram gol do Flamengo sobre o Pyramids (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo?

Texto de Mauricio Luz

O Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, sustentando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo com frequência. Na primeira etapa, equipe de Filipe Luís concentrou suas ações pelos lados, sobretudo pelo corredor esquerdo com Cebolinha, enquanto o Pyramids adotou uma postura reativa, com linhas baixas e foco quase exclusivo em proteger a própria área e buscar transições rápidas, que pouco se materializaram na maior parte do primeiro tempo.

Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade em bola rolando surgiu quando Cebolinha apareceu livre dentro da área, mas teve a finalização travada na pequena área pela defesa egípcia. Com espaços reduzidos e pouca mobilidade do adversário, a solução veio na bola parada. Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Léo Pereira se antecipou à marcação e cabeceou no canto para abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo reduziu o ritmo e passou a trocar passes no campo defensivo com a intenção de atrair o Pyramids e explorar eventuais brechas. O plano, no entanto, teve pouca resposta, já que o time egípcio manteve a marcação recuada e deixou para reagir apenas no fim da etapa inicial. Primeiro, em uma finalização perigosa de Ziko dentro da área. Depois, já aos 45 minutos, Mayele ficou frente a frente com Rossi, que venceu o duelo e evitou o empate com uma defesa decisiva.

A equipe egípcia voltou do intervalo mais agressiva. Logo na saída de bola, Mayele recebeu lançamento na grande área e bateu firme, mas longe do gol de Rossi. Três minutos depois, foi a vez de Zakara dominar dentro da área e bater rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora.

Não demorou muito para o Flamengo dar um banho de água fria na pressão do Pyramids. Em mais uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e Danilo, o herói da Libertadores, voou mais uma vez — contando com falha do goleiro El Shenawy — para marcar o segundo rubro-negro em Doha.

Com a vantagem confortável no placar, o Rubro-Negro passou a ter menos a bola, mas sem sofrer investidas perigosas do adversário. A melhor chance dos egípcios veio de fora da área, mais uma vez com Mayele, e Rossi saltou para encaixar a bola. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, também teve boa chance ao tentar driblar o goleiro El Shenawy, que levou a melhor no duelo.

O jogo ganhou clima quente na reta final. Zalaka reclamou de pênalti após se acertado no rosto por Erick Pulgar, mas a arbitragem mandou seguir. O lance gerou revolta do lado do Pyramids, e os jogadores de ambas equipes começaram a se entranhar em campo.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda contou com a volta de Pedro após 52 dias afastado por lesão. O camia 9 substituiu Carrascal aos 40 minutos da segunda etapa e teve chance de marcar ao receber de Bruno Henrique, mas parou no goleiro. Ele ainda arriscou chute de fora da área, e mais uma vez ficou em El Shenawy. No fim, vitória tranquila do Rubro-Negro para seguir em busca do bicampeonato mundial.