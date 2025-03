Jogadores de Flamengo e Chelsea batem boca em goleada da Argentina sobre o Brasil

Na histórica goleada da Argentina sobre o Brasil por 4 a 1, na última terça-feira (25), dois atletas protagonizaram uma cena que pode se repetir no Mundial de Clubes da Fifa. Durante o segundo tempo da partida, por volta dos 34 minutos, Enzo Fernández chamou Léo Ortiz de "tontito" e fez caretas para o zagueiro. Há a possibilidade de ambos se enfrentarem novamente no duelo entre Flamengo e Chelsea na fase de grupos do Mundial.

Confronto entre Flamengo e Chelsea

Flamengo e Chelsea serão adversários no grupo D do Mundial de Clubes e se enfrentam na segunda rodada da fase de grupos do torneio. O jogo pode marcar o reencontro entre Léo Ortiz e Enzo Fernández, que atualmente são titulares de suas respectivas equipes.

Enzo Fernández

Enzo Fernández iniciou sua carreira no River Plate e teve passagens pelo Defensa y Justicia e Benfica antes de se transferir para o Chelsea.

Ele foi uma das peças-chave na conquista da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina e já disputou 35 partidas pela seleção, marcando quatro gols. Recentemente, teve uma boa atuação contra o Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contribuindo com um gol e uma assistência na vitória por 4 a 1.

Léo Ortiz

Antes de se juntar ao Flamengo em 2024, Léo Ortiz jogou por por Internacional, Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino. Atualmente, o zagueiro de 29 anos é um dos pilares defensivos do time de Filipe Luís e recebeu mais uma oportunidade de representar a Seleção Brasileira, tendo entrado no intervalo do jogo entre Argentina e Brasil.