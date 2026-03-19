Messi faz o 900º gol da carreira, mas Inter Miami é eliminado; veja os lances
Camisa 10 atinge 81 gols pelo clube norte-americano; 672 foram pelo Barcelona
O Inter Miami empatou por 1 a 1 com o Nashville SC no Chase Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. O placar foi aberto por Lionel Messi, que marcou o 900º gol de sua carreira em jogos oficiais, aos 38 anos e 267 dias.
Aos sete minutos do primeiro tempo, Sergio Reguilón recebeu pelo lado esquerdo da área e acionou Lionel Messi, que dominou, criou espaço e finalizou de canhota, em chute cruzado e rasteiro, no canto direito do goleiro Brian Schwake. O gol de empate saiu aos 29' da segunda etapa, assinalado por Cristian Espinoza. Abaixo, veja os gols da partida:
Com o resultado, o Inter Miami foi eliminado da competição, enquanto o Nashville avançou às quartas de final após o empate, beneficiado pelo critério do gol fora de casa. A partida de ida, disputada na semana anterior no Geodis Park, terminou sem gols.
900 vezes Messi ⚽
Com o tento anotado, Messi alcançou 81 gols com a camisa do Inter Miami, equipe que defende desde junho de 2023. Dos 900 gols anotados ao longo da carreira, a maior parte ocorreu pelo Barcelona, clube no qual balançou as redes 672 vezes entre 2005 e 2021. Pelo PSG, foram 32 bolas na rede. Na seleção argentina, soma 115 gols.
Considerando partidas oficiais e amistosos entre equipes profissionais, Messi soma 939 gols na carreira. O atacante ainda marcou 11 vezes nas categorias de base do Barcelona e outras 16 em seleções de base e olímpica da Argentina, números que não entram na contagem rumo ao milésimo gol, uma vez que, com a camisa albiceleste, são considerados apenas jogos oficiais e amistosos pela equipe principal.
