Jogador espanhol assume culpa em caso de doping

Yeray Álvarez ficará dez meses afastado dos gramados após ser suspenso pela UEFA por doping. O Athletic de Bilbao anunciou na última segunda-feira (8) a punição ao zagueiro, que testou positivo em um controle realizado no fim da temporada passada.

De acordo com o comunicado do clube, a entidade europeia reconheceu que não houve intenção de dopagem. A ingestão da substância proibida ocorreu porque o jogador tomou por engano um medicamento de sua esposa, usado para prevenir a queda de cabelo. Ainda assim, a UEFA aplicou a sanção, válida desde 2 de junho, data em que o defensor já havia se submetido à suspensão provisória.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, em Bilbao, Yeray assumiu o erro e explicou o episódio. O atleta contou que, após quimioterapia em 2016, iniciou em 2022 um tratamento para alopecia prescrito por médicos do clube, mas que, por estresse e rotina, tomou uma pastilha da parceira sem perceber que continha outro princípio ativo, proibido pela UEFA.

— Fui sancionado por tomar uma substância proibida. Quero deixar claro que nunca soube que estava ingerindo algo ilegal nem tomei nada para melhorar meu rendimento — disse Yeray.

Yeray em ação pelo Athletic de Bilbao (Foto: Divulgação/Athletic Bilbao)

O jogador também pediu desculpas ao clube e aos torcedores. Além disso, Yeray afirmou que irá aceitar a decisão e não receberá o salário durante o tempo em que estiver fora dos gramados pela punição.

— Quero pedir perdão ao Athletic, à torcida e aos meus companheiros. Foram meses complicados. Desde o início informei ao clube que, enquanto estiver suspenso, não vou receber absolutamente nada. As normas estão aí para serem cumpridas. Dentro do que são as sanções, me pareceu justa. Tenho que assumir as consequências — declarou o zagueiro.

Athletico de Bilbao na temporada

O Athletic de Bilbao encara o Alavés pela quarta rodada de La Liga, no San Mamés, em Bilbau, no sábado (13), às 13h30 (de Brasília). O clube basco é o vice-líder da competição com nove pontos. Na Champions League, os Leones estreiam contra o Arsenal, em casa, na terça-feira (16), às 13h45 (de Brasília).

