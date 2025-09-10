Especulado no Grêmio, Marcelo Grohe é anunciado por novo clube

Especulado no Grêmio, onde foi formado e fez história, com as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, Marcelo Grohe foi anunciado por novo clube. O goleiro de 38 anos assinou contrato de uma temporada com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Esse será o terceiro clube de Marcelo Grohe na Arábia Saudita, após jogar cinco temporadas pelo Al-Ittihad e uma pelo Al-Kholood. O goleiro está no Oriente Médio desde que foi vendido pelo Grêmio, em 2018.

Crescimento de Volpi e permanência de Grando pesaram para que o Grêmio não repatriasse Grohe

O retorno de Marcelo Grohe foi cogitado no Grêmio em mais de uma oportunidade. No início de 2024, o goleiro não teria demonstrado interesse em voltar, e o Tricolor Gaúcho optou pela contratação de Marchesín, atualmente no Boca Juniors.

Neste ano, Tiago Volpi chegou com forte contestação da torcida. Algumas falhas fizeram com que Grohe voltasse à pauta. Mas o atual camisa 1 do Grêmio ganhou a confiança geral após boas atuações — a principal delas, no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último dia 31 de agosto, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em que fez duas grandes defesas e chamou a responsabilidade ao converter o pênalti que rendeu um ponto precioso ao Tricolor Gaúcho.

Tiago Volpi comemora gol de pênalti no empate do Grêmio com o Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outro ponto que pesou para que Grohe não retornasse neste momento foi a permanência de Gabriel Grando. Sondado pelo Palmeiras, o goleiro de 25 anos, formado nas categorias de base do Grêmio, tem contrato com o Tricolor Gaúcho até final de 2026.

