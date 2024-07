Hee-chan Hwang e João Gomes em ação pelo Wolverhampton (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 11:55 • Marbella (ESP)

O atacante Hee-chan Hwang, do Wolverhampton, foi alvo de racismo em amistoso de sua equipe diante do Como-ITA, realizado na Espanha. O sul-coreano ouviu injúrias vindas de um defensor adversário, em partida vencida por 1 a 0 por sua equipe.

Conforme relatado pelo jogador, um dos atletas do Como disse "deixem ele, ele pensa que é o Jackie Chan". O zagueiro italiano teria justificado a fala através do apelido do ofensivo asiático, "Channy", que não tem a ver com o ator e sim com seu próprio nome.

O técnico do Wolverhampton, Gary O'Neil, e a direção da Premier League prestaram apoio ao atleta. A direção dos Lariani, por outro lado, negou qualquer cunho racista na situação, em nota polêmica.

- Até onde sabemos, nosso jogador não falou nada de maneira derrogatória. Estamos desapontados que a reação de certos jogadores do Wolves fez o incidente fugir das proporções devidas - comunicou o Como.

O português Daniel Podence, que teria ouvido a fala, desferiu um soco no atleta acusado de racismo, e acabou sendo expulso. Antes, Matt Doherty marcou de cabeça o único gol do jogo em favor dos ingleses.

A partida marcou a estreia do lateral brasileiro Pedro Lima pelo Wolverhampton. Contratado na janela atual da Europa, o defensor iniciou a partida como titular, junto ao compatriota Matheus Cunha. No segundo tempo, deu lugar justamente a Doherty.

