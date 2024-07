Marcos Braz não seguirá em cargo no Flamengo para 2025

Marcos Braz é VP de futebol do Flamengo desde 2019 (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 09:50 • Rio de Janeiro • Atualizada em 16/07/2024 - 12:54

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, não deve continuar no cargo para 2025. Exercendo a função desde o começo da gestão de Rodolfo Landim, em 2019, o também vereador deixará a função com a mudança de mandato. A informação é do jornalista Mauro Cezar, do "Uol".

Braz comunicou a decisão ao presidente do clube logo após bater o martelo. Mesmo que Rodrigo Dunshee, candidato da situação, vença as eleições no fim do ano, o executivo planeja se manter firme em seu posicionamento.

Além de Dunshee, há outros dois candidatos à presidência do Fla: Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que esteve à frente do Conselho de Adminstração também na era Landim; e Maurício Gomes de Mattos, que foi vice-presidente de Consulados e Embaixadas do clube.

Marcos Braz está na função de VP de futebol desde 2019. Antes, já tinha exercido outras funções internamente, mas ganhou força na nova gestão. Com isso, se tornou o responsável por fazer grandes contratações; ao mesmo passo, não deixou de se envolver em polêmicas, como a agressão a um torcedor em 2023, e os intermináveis protestos de torcedores diante de seus erros de gestão.

Marcos Braz não deve continuar na função de VP do Flamengo para 2025 (Foto: Divulgação)