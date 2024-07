Fàbregas celebra acesso à primeira divisão da Itália pelo Como (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 16:23 • Lombardia (ITA)

O Como, clube recém-promovido à primeira divisão da Itália, está perto de anunciar um pacotão de reforços, incluindo um ídolo do Real Madrid. O primeiro nome trata-se de Raphaël Varane, ex-zagueiro do clube merengue.

Varane estava no Manchester United, tendo chegado ao clube em agosto de 2021. Porém, fez jogos abaixo da expectativa, lidou com problemas físicos, e encerrou o vínculo ao final de 2023-24. Estando livre no mercado, aceitou o projeto dos Lariani, sendo convencido pelo treinador e ex-jogador Cesc Fàbregas.

Outros dois nomes também estão no processo de se juntar ao Como. O experiente goleiro Pepe Reina, de 41 anos, e o lateral-esquerdo Alberto Moreno já têm conversas avançadas com a diretoria, e devem ser anunciados em breve, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O Como, sob o comando de Fàbregas, conquistou o acesso à elite do futebol italiano depois de 21 anos. A equipe ficou em segundo na Serie B, atrás apenas do tradicional Parma.

