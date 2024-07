Após título da Copa América, jogadores da Argentina cantam música racista

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 09:10 • Rio de Janeiro

Na comemoração do título da Copa América, jogadores da Argentina cantaram música racista e transfóbica na última segunda-feira (15). No ônibus da seleção, o volante Enzo Fernández esteve em live no Instagram e parou a transmissão quando percebeu os gritos preconceituosos.

- Eles jogam pela França, mas são todos de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte: francês. - diz o cântico racista.

A música foi feita por torcedores em tom de provocação à França e Mbappé, adversários da Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os trechos racistas estão contidos nas frases sobre as nacionalidades dos pais dos jogadores franceses, muitos deles vindos do continente africano.

A Argentina se consagrou bicampeã da Copa América após vencer a Colômbia por 1 a 0, no último domingo, e conquistou o 16° gol título da competição continental. O gol do jogo foi marcado por Lautaro Martínez, na prorrogação.

